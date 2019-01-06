打破錯誤迷思　床不該只分軟硬　支撐和透氣性才是選購重點

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）現代人生活節奏快、壓力大，幾乎人人都有睡眠問題，睡不好不僅會影響隔天精神，更會影響生理和心理健康，想擺脫失眠困擾除了要適時紓壓和運動外，挑選適合寢具也成為一門重要學問。

走進德國百年寢具─詩蘭慕大直分店，撲鼻而來陣陣精油香，搭配柔和的燈光，店裡擺放了4個系列床墊，每款有2至4種軟硬度的彈簧供試躺；此外，為了讓消費者找到一張最符合自身人體工學的床，貼心的詩蘭慕更提供多款枕頭方便消費者搭配不同系列和軟硬度的床，從頭、肩膀、腰到腳都可徹底感受一番。

店內供試躺的MOOSBURGER馬毛側睡枕具有良好的支撐性，可減緩脖子、肩膀的緊繃感；天然的馬毛填充料有溫度調節、排除濕氣的優點，可為濕疹、異位性皮膚炎或長期臥床患者帶來乾爽舒適。（圖／MOOSBURGER提供）

一般人普遍有個觀念：睡硬床對脊椎好，特別是老人小孩；而太軟的床墊對腰部的支撐不夠，長期下來會傷害腰和脊柱健康。事實真是如此嗎？張晉瑋物理治療師表示，其實睡在完全硬的床面會無法讓身體分散壓力點除了後腦勺、上背、屁股、腳跟…等接觸點會疼痛外，久而久之更有可能造成腰椎管的狹窄。

張晉瑋物理治療師表示，躺在軟卻沒支撐性的床墊上，整個身體會陷入床裡呈現一個C字型、呈現脊椎彎曲的狀態。雖然如此會感覺很舒服，但彎著腰久了容易腰酸背痛、長期下來更容易椎間盤突出。

詩蘭慕的彈簧經熱爐回火淬煉後，有更高的延展性、抗壓性，及消磁技術，一張100公分*200公分的詩蘭慕床墊有超過450顆袋裝彈簧，每一排的彈簧張力不一，床墊躺起來是富有彈性，而不是毫無支撐力，躺在上面明顯感受到身體(肩、腰、臀)每一個點都能得到相對應的支撐，絕對不會有塌陷感。

詩蘭慕店內陳設4個系列床墊，每款共有2至4種軟硬度的彈簧供試躺。（圖／詩蘭慕提供）

台灣屬於亞熱帶氣候，天氣潮濕、悶熱，許多人睡醒之後總會發現睡衣、床單都濕透了，這其實也跟床墊材質有相當大的關連，而詩蘭慕床墊的內層布料除了常見的冷膠、棉料和乳膠外，更包含蠶絲、放養的純正新羊毛、喀什米爾羊絨等，這些天然材質能有自然恆溫的作用，有效達到冬暖夏涼的效果，可避免因悶熱而流汗，長久下來造床墊發霉、發臭和長細菌等情形發生。

最後，林佳美總經理特別提醒消費者，預約試躺一定要預留足夠時間（至少一個小時）以尋找適合的床，特別是一張要跟自己10年以上的床。夫妻也最好一同來試躺，因為依不同的體型和身高都有不同的需求，當床墊越能夠按照人們睡眠的自然移動而服貼，就能得到更好的睡眠品質。

詩蘭慕電動床除了可調整背部、大腿角度外，連小腿、頭部都能隨心所欲，無論是抬腳預防靜脈曲張、抬頭舒緩鼻涕倒流，或是改善胃食道逆流，都可依個人需要調整。（圖／詩蘭慕提供）