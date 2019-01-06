失聯外國人快投案！ 移民署：自行到案繳2000即可

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合採訪報導）為鼓勵在台逾期居留人口自行到案，移民署今（06）日在台北車站1樓大廳舉行「擴大預期停（居）留外來人口自行到案」記者會，並宣佈即日起至6月30日止，逾期失聯人口只要到移民署全國各服務站，或撥打專案電話自行投案，皆可免收容，並僅需繳交逾期罰鍰新台幣2000元即可。移民署長邱豐光受訪時表示，盼藉由實施此一次性專案，鼓勵更多逾期居留人口自行到案。

根據移民署統計，截至去年10月底止，累計在台逾期停留外來人口達到8萬8千多人，人數更呈現持續增加的趨勢，衍生社會治安的隱憂。

為提升查處成效，移民署自2011年起推動自行到案機制，今年1月1日起，更加碼推動「擴大預期停（居）留外來人口自行到案」專案，為期半年，採取「寬嚴並濟」措施，對自行到案的對象，採取免收容、逾期罰鍰從現行的1萬元降低至2000元，並且減免禁止入國期間。

此外，移民署將對非法雇主以及仲介， 採取嚴厲手段加強取締，並將依法追究其法律責任，且使其支付當事人相關返國旅費。

移民署長邱豐光受訪時表示，此專案執行至今已有800多人自行投案，成效顯著。但此專案不適用去年12月25日透過「觀宏專案」來台失聯的越南旅客，因為他們的刑事責任還需檢察官釐清。署長邱豐光呼籲國人或新住民切勿非法收留該越南籍觀光脫團者，以免成為共犯，承擔刑責。

移民署也公佈2支免付費專線，鼓勵民眾與自行到案、踴躍檢舉與投案。

免付費自行到案/ 檢舉非法雇主、仲介專線：0800-024-881

防制人口販運專線：（02）2388-0395

（圖/ 新住民全球新聞網）現場更設有「打卡送美食」活動，邀請民眾一同加入宣導的行列。

（圖/ 新住民全球新聞網）移民署多語宣導折頁，呼籲逾期居留人口盡速投案