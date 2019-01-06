澎湖福朋喜來登除夕團圓饗宴　抽萬元住宿劵

農曆春節將有一連九天的假期，澎湖福朋喜來登酒店獻上一連串吃喝玩樂的精彩活動，邀您闔家走春圍爐，前來歡度佳節！

除夕圍爐更是春節的重頭戲！澎湖福朋喜來登酒店嚴選頂級食材與招牌佳餚，包括「富貴鮑魚佛跳牆」、「黃金泡菜珍珠斑」、「長白人蔘紫米雞」等三款中式經典年菜，推出十人份外帶年菜『鴻運旺年團圓宴』。並提供消費者更多元化的年菜選擇，匯集頂級食材推出多款單點旺年菜。飯店除夕當天的「除夕團圓饗宴」，更是親友年節餐敘的首選之地，除夕圍爐宴集結各廳經典佳餚以及澎湖在地海鮮食材，熱鬧的迎春應景活動包括小年夜澎湖藝術聯盟協會「大師揮毫迎春」、除夕晚間的「新春童趣市集」、初一的財神繞境踩街、初一到初二的「豬年旺旺來新年福袋‧童趣射氣球好運來」，最大獎為各式大獎4萬3千8百元的套房住宿券好禮歡樂送，伴您闔家歡樂，豬事吉祥過好年！

2019外帶年菜 『鴻運旺年團圓宴』 嚴選頂級食材與招牌佳餚

農曆春節即將到來，新春圍爐凝聚百家齊樂的熱鬧歡喜！延續去年外帶年菜的好口碑，葉尚廣總主廚嚴選頂級食材與廣受好評的招牌佳餚，推出十人份『鴻運旺年團圓宴』以及十道單品旺年菜。包括年節料理「富貴鮑魚佛跳牆」精挑老母雞、金華火腿、豬里肌熬製八小時之香、純、濃上湯為底，嚴選土雞與排骨以獨家香料醃製後油炸，搭配十四兩重的上等鮑魚、干貝、排骨、豬肚、蹄筋、魚皮等珍貴食材，經泡燙炸滷蒸五道工法而成，為年節團聚澎湃首選。「福朋祕製牛小排」使用秘製香料及多種藥材，搭配鮮甜蔬食高湯以慢火燉滷而成，香嫩口感、肉質嫩而不柴，再加上豐富的油脂，極具嚼勁且口感層次迷人。

今年更以養生溫補為主題，推出「長白人蔘紫米雞」，主廚悉心挑選長白人蔘等多款中藥食材，先將老母雞、金華火腿與紫糯米熬製高湯，待湯頭熬成琥珀色，再將烏骨雞、長白人蔘、何首烏、枸杞、紅棗、故紙花、桂枝一同入甕燉熬，即成肉質滑嫩、溫補養生地年節湯品。「麻油土雞米糕飯」選用上等麻油與肉質Q韌的活體放山雞，以及老薑爆香後再加入糯米拌炒，慢火蒸煮出溫補養生的年節料理。亦有乾燒酒釀海大蝦、黃金泡菜珍珠斑等多款海派年菜，烹調時以呈現原味為原則，帶出來自大海的自然鮮甜風味，打造澎湖海鮮風味之特色年菜。澎湖福朋喜來登嚴選頂級食材與招牌佳餚，伴您闔家歡樂 豬事吉祥過好年!

『鴻運旺年團圓宴』十人份8,880元，外帶年菜團圓宴於2019年1月20日前預訂且完成付款，加贈宜客樂海港百匯自助晚餐券兩張。



國際宴會廳 除夕宴歡喜圍爐 新春納福慶團圓

除夕圍爐宴集結各廳經典佳餚，推出「除夕團圓饗宴」，以豐盛美味的團圓桌菜為一年一度的團圓夜增色。澎湖以現流豐美的海鮮聞名，澎湖福朋喜來登主廚團隊推陳出新，以巧思融入在地飲食特色，採用現撈的嚴選海味，從龍蝦、土魠魚、大管、石斑，以在地新鮮食材推出多款年菜料理。「金絲萬縷龍鬚蝦」嚴選澎湖在地花枝與生蝦，用手打方式成魚漿，再包覆進口麵線高溫油炸，炸得甘香鬆脆，再佐以鬚生菜增添層次。另特選用肉質Q韌的台東鹿野活體放山雞，秘製十多種辛香料醃製入味，以多道工序烹調，經過風乾後再油炸起鍋，油淋油炸呈現出外油亮酥、肉質Q韌的「當鴻脆皮香蒜雞」，春節期間也特別推出沙茶土托團圓鍋、脯香鮮露珍珠斑、金牌好運香豬腳等多款應景年菜。

除夕圍爐宴開場前(除夕(2/4)下午5點半至7點)，澎湖福朋喜來登酒店國際宴會廳前更搖身變為充滿年節氣息的「新春童趣市集」，結合打彈珠、射飛鏢以及為期待過新年的小寶貝們設置折小財神、小豬摺紙等童趣攤販，喚起您那些年的兒時回憶，體驗豐富的童趣遊戲與手作藝術樂趣。更於團圓饗宴安排了財神報喜、國際樂團演唱新春賀歲曲為賓客們討個吉利好彩頭；同時更有令人引頸期盼的快問快答、抽獎遊戲，豐富獎項包含價值三萬七千五百元的澎湖福朋喜來登套房住宿券及餐飲券等，一系列精彩活動陪伴賓客度過溫馨歡樂的除夕夜，為新春增添歡樂回憶。

「豬年旺旺來新年福袋‧童趣射氣球好運來」最大獎價值高達4萬3千8百元！

金豬頌春迎財神，澎湖福朋喜來登大年初一(2/5)~大年初二(2/6)推出「豬年旺旺來新年福袋」限量超值福袋活動，在豬年”袋”來滿滿福氣，每袋500元，每日現量50袋，最大獎為高達4萬3千8百元的菊島大使套房住宿券！另還有「童趣射氣球好運來」活動，邀請各方神射手射飛鏢拼出高下，於40秒內不限標數最高分者前五名，就能獲得萬元住宿券等大獎好禮！另還有多款保養好禮、餐飲美饌予飛鏢挑戰者，邀請大家在新的一年試手氣拼大獎，迎接嶄新亮麗的一年！