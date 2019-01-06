搬遷前大優惠 南門市場年菜採購月開跑

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）年節重頭戲，南門市場年菜採購月正式開跑，即日起至2月4日，南門市場知名店家推出應景商品與折扣。還在為年菜傷腦筋的民眾，快把握機會訂購傳統好滋味。

南門市場將於今年搬遷，搬家前的最後一個年菜採購活動，千萬不可錯過。今年度以「翻轉吧！熟悉的南門味」為主題，強調傳統滋味新做法，包括徐家點心坊、逸香齋等名攤都共襄盛舉。

南門市場自治會王銓國會長表示，南門市場傳承百年傳統年菜滋味，享有千歲市場的別稱。搬遷是為了讓購物環境更好，提供更理想的商品品質，但商品品質絕對不打折。配合南門大樓改建期程，位於杭州南路二段之南門中繼市場已於去年8月動工。預計今年9月至10月搬遷至中繼市場，並於11月重新開幕。

今年逸湘齋針對豬年所推出豬年好運套餐，其他美食亮點包括南門點心坊的蛋黃肉鬆千層糕、億長御坊金豬報喜套餐、合興寧波年糕、快車肉乾與乖乖、星球爆米花聯名等佳餚。攤商們維持懷舊口味的同時，也不忘發展創意美食。

隨著健康意識逐漸抬頭，越來越多人願意自行烹煮少油少鹽的年菜，南門市場今年也特別提供十二道年菜的購買食材建議，讓民眾得以在年節吃得豐盛又安心。

活動資訊請洽南門市場臉書及官網。

南門市場年菜（圖／台北市市場處）