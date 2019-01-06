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民進黨黨主席補選 保皇派、反英派捉對廝殺

選舉結果將對民進黨2020總統大選方向造成關鍵影響

By 政治組,台灣英文新聞
2019/01/06 13:46
民進黨黨主席候選人卓榮泰（左）、游盈隆

民進黨黨主席候選人卓榮泰（左）、游盈隆 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨今（6）日進行黨主席補選，由行政院前秘書長卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆，結果預計傍晚出爐。這場被譽為保皇派與反英派的對決，料將對2020總統大選奠定基調。

去年九合一選舉，民進黨遭逢挫敗，總統蔡英文為選舉失利辭去黨主席。今日選出之黨主席，將接續蔡原本任期至2020年5月20日。《自由時報》報導，具投票權者約20萬人，民進黨組織部主任李政毅預估，投票率約三、四成。

被視為保皇派的卓榮泰，昨日在雲林座談時表示，民進黨敗選主因是改革過快、溝通不良。他認為蔡政府在年金改革、一例一休、同婚、空污防制、菸捐等政策，立意良好卻急於上路，造成反效果。

本土大老日前發表公開信呼籲蔡英文放棄尋求連任，對此，卓榮泰期盼全民能做總統後盾，支持蔡英文清楚對抗中國威脅之立場，展現全台灣的團結力量。卓榮泰強調，2020總統大選，應依黨機制而行，他主張「大戰略、大戰局、聯合作戰」方針，善加利用資源，維持本土的政權。

另一方面，被視為反英派的游盈隆，在花蓮座談時大嘆民進黨已失去其政黨形象、缺乏理想、執政能力受質疑、兩岸關係及經濟議題之處理亦備受抨擊。 對於自身被貼上「反英派」的標籤，《蘋果日報》報導，游盈隆為自己抱屈，他強調自己是「改革派」，對於這次參選，他以14字表明心志，「橫眉冷對保皇黨，大聲說出真心話。」
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黨主席
補選

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