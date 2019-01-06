遵照醫囑 搭配客製化16道料理 助心臟病友遠離「疲球心」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）成大醫院5日於院內舉辦「心臟有力 心衰竭病友座談會」，講座除了心臟衰竭疾病衛教說明、病友復健運動外，並為心臟衰竭病友客製化十六道料理，希望能協助病友解決日常飲食問題，提升自我照護的品質。

成大醫院心臟血管內科許志新醫師表示，人體的心臟就像幫浦一般，推動血液到全身幫助器官運轉，但若心臟缺乏彈力，就是心臟衰竭(俗稱心臟無力)，也可以稱作「疲球心」。心臟衰竭病友在初期時，常會有容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等問題，但多數病友在出現這些症狀時，仍可正常活動，因此不易察覺；特別是年長者，常誤以為是正常老化現象，以致病況惡化才緊急就醫，而耽誤黃金就醫時間。

許志新醫師呼籲，心臟衰竭病友及家屬可以不必太過擔心，目前治療心臟衰竭的藥物選擇相當完整，病友只要積極與醫師配合，遵照醫囑服藥、配合定期追蹤積極治療，疾病是可以穩定控制的，建議病友日常飲食應避免吃太鹹的食物，才不會增加身體負荷；同時做好體重管理，適度減重，以減輕身體負擔。

成大醫院心臟衰竭團隊除了成立心臟衰竭病友LINE群組外，更於2017年設立「強心網」，提供心臟衰竭病友及家屬可獲取疾病相關知識，及與醫護人員、病友線上互動的平台，希望能協助得到問題解答與情緒支持。

許志新醫師進一步說明，強心網還有提供手機APP可下載，提供更便利的服務，團隊希望能透過不同管道服務病友，成為他們最強力且可信賴的後盾，期待他們對心臟衰竭有正確的認識後，穩定控制疾病外，也能享有與一般人無異之生活品質。