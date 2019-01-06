東北季風影響 北、東部將濕冷一週

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今、明（6、7日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣又濕又冷，今晨平地低溫：新屋15.1度、淡水15.7度、新竹15.7度、台北市16.7度，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，中部山區為零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，今日受東北季風影響，北台灣、東部轉有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；伴隨小股冷空氣，北台灣天氣濕冷。

今日至明(7日)晨，北台灣都會區氣溫約在16至20度之間，沿海、空曠地區可降至14、15度，對南部的影響不大，大都為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。明日白天東北季風減弱、北部降雨減少、氣溫略升，東半部有局部雨。

此外，週二(8日)東北季風再南下，迎風面降雨轉趨明顯；冷空氣強度與前一波類似，北台灣再轉濕冷，東半部有局部雨。週三(9日)晚起東北季風再減弱、天氣好轉；週四、五(10、11日)各地白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。週六、日(11、12日)另一波東北季風南下，迎風面降雨轉趨明顯；北台灣再轉濕涼。這兩波東北季風，對中南部的影響不大，大都為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。