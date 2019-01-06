金門第一起海漂豬半徑5公里豬場 未驗出非洲豬瘟

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）非洲豬瘟中央災害應變中心表示，金門金沙鎮上週一（12月31日）發現的非洲豬瘟漂流死豬周邊半徑5公里10個豬場已經完成採樣跟檢驗，全部都呈現陰性反應。

上週一（2018年12月31日）金門金沙鎮同浦的沙灘發現一隻病死豬屍體，1月3日農委會公布檢驗結果為陽性，依金門縣風向及以往經驗，該頭豬隻應自中國大陸漂流過來，中央政府和地方單位隨即成立非洲豬瘟災害應變中心，加強跨局（處）各項整備工作。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，金門縣動植物防疫所已於最短時間完成採樣(共200支豬血清)，並於4日將樣品送達家畜衛生試驗所，畜衛所已於昨（5）日以qPCR完成檢驗，非洲豬瘟均為陰性，顯示並無擴散。另全金門的豬場亦持續進行健康訪視 ，以防範任何可能的疫情發生 。

應變中心補充，中國豬肉製品又驗出2例非洲豬瘟病毒基因，這已經是第9例（福建同安封肉）及第10例（哈爾濱紅腸）陽性案例 (前8個案例分別於107年10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日、12月21日及108年1月3日各1例) ，該等豬肉產品經採樣後已銷毀。

該2案例是由農委會防檢局高雄分局金門檢疫站於小三通水頭碼頭旅客農產品棄置箱所收集到；第9例同安封肉於107年12月24日採樣，第10例哈爾濱紅腸於12月26日採樣，均於108年1月2日寄達畜衛所。樣品經畜衛所以即時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反應確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

應變中心最後說，旅客違規攜帶肉品入境之裁罰案件，自2018年12月18日提高裁罰額度後至2019年1月4日止，經統計全國查獲案件數，裁罰20萬元44件、3萬元72件、1萬元11件。

提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。