蔡總統：不排斥對話 但中國須民主化並放棄動武

總統蔡英文今天與外國媒體茶敘談話，受到國際媒體關注。彭博和南華早報等外媒報導，蔡總統表示，她領導的政府不排斥對話，但中國必須「邁向民主、保障人權並放棄對台使用武力」。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，中國國家主席習近平2日提出，兩岸可依據施行於香港的「一國兩制」模式開始談統一，蔡總統予以駁斥。

報導說，蔡總統在台北向外籍記者說明，她反對習近平於台海軍事衝突終止40週年所發表的談話，並說：「身為台灣民選總統，我必須捍衛我們的民主、自由與生活方式。」

南華早報報導，蔡總統認為，缺乏互信是雙方無法就如何互動展開協商的關鍵。

蔡總統指出：「缺乏民主與人權保障，以及來自中國的軍事威脅，是台灣人民不信任中國的主因。」

蔡總統說，這也就是為何台灣多數民意反對兩岸統一，因台灣人民不願意生活在沒有民主與人權的體制。

被問到蔡總統是否願與北京當局對話，蔡總統說，她領導的政府不排斥對話，但中國必須「邁向民主、保障人權並放棄對台使用武力」。

「只有當兩岸致力累積足夠的信任，才能拓展（協商）空間並增加（對話的）選項。」

彭博（Bloomberg）報導，蔡總統表示，中國若期盼化解數十年來與台灣的敵對，中國必須推動重大民主改革。若中國想要贏得台灣大眾民心，須更民主並放棄使用武力。

蔡總統說：「中國實施民主、保護人權及軍事威嚇的方式，是台海間缺乏互信的主因。唯有更充分的互信，才有更多討論的空間與選項。」

另外，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、亞洲新聞台（Channel News Asia）和「印度時報」（Times of India）引述路透社報導，面對中國再度祭出威脅，台灣的總統蔡英文今天呼籲國際支持，協助捍衛台灣的民主和生活方式。

首爾放送（SBS）和香港自由報（Hong Kong Free Press）引述法新社報導，蔡總統今天警告，中國拒絕與台灣民選政府談判，是它「刻意行動」的一部分，目的在破壞台灣的民主，呼籲友邦協助捍衛台灣主權。

新加坡「聯合早報」網站報導，蔡總統批評中國是影響區域穩定的最大變數，呼籲國際社會為實踐與重視民主人權的台灣發聲，讓台灣免於受到威脅，「否則下一個會是那個國家（受威脅）」。