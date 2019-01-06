四大老建言壓力 讓蔡總統變成對抗中國「小金剛」 民意支持度回穩

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、 中研院前院長李遠哲以及高俊明牧師等四位民進黨大老， 本月3日聯合發表公開信，提出針對蔡英文總統的兩個訴求： 請蔡總統放棄連任、請蔡總統交出行政權並退居二線。吳澧培表示： 「蔡英文過去做得不好，民調很低， 很多事情都是在做算計與連任準備，這樣在2020年不會選上的， 她這樣會害自己、害民進黨、害台灣」。



台灣2018九合一大選結果的後果，最嚴重且迫切的危機， 就是台灣門戶洞開，並讓其他國家誤認為台灣人民傾向中共統治、 台灣民主自由環境瀕臨崩潰，並可能讓台灣年青人虛幻誤判： 生活在「共產極權社會」也無所謂。



四大老公開信的建言，以極端衝擊的方式， 讓國人及其他國家政治觀察家，重新審視前述的表象， 讓台灣人民更團結，提高警覺，並進而凝聚共識反對中國的侵犯； 也將讓蔡英文總統看清台灣社會更廣泛的現實， 提起更大的勇氣力抗中共歇斯底里式的威逼，促使她的民意提升。



中共習近平在2019年的元旦，大談台灣一國兩制， 重申反對台獨。而蔡英文總統則迅速強力回擊， 表示台灣絕對不會接受一國兩制， 這的確說出了大多數台灣人民的心聲。習近平的一中「九二共識」、 「以經濟利益為誘因逼迫台灣接受統一」等談話， 卻讓台灣2018九合一大選的許多選民與高雄等藍營縣市首長， 藉助中共「只拼經濟、不談政治」的虛幻夢想，給了重重一擊， 因此未來高雄市長韓國瑜或有關韓流們， 想在兩岸依靠中共的經濟操作施捨而獲得紅利，將更嚴峻困難、 甚或一場空。



四大老的訴求，其一是點醒蔡英文應在總統位置擺正自己， 做到她今天(本月5日)所說的：「總統的責任， 就是集結國家的力量來共同面對外侮。」 其二是點醒蔡英文應改變決策風格，所謂「有所為有所不為」， 強化在握的立法權， 訂立迫切需要的良法也以遏制吃裡扒外內通敵國的惡苗孳長， 並拔擢一位強而有力的最高行政首長，授予全權組閣拼全民經濟。



四大老公開信建言之後，蔡英文可以「破而後立」「起死回生」， 有可能變成對抗中國「小金剛」，則民意支持度將回穩。