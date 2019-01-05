李登輝：中國「切香腸戰術」加強統一　台灣危機感太薄弱

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本產經新聞今(5)日刊登前總統李登輝專訪(下)篇，針對兩岸問題李登輝表示，中國將加強對台灣的統一工作，併吞台灣的手段是採「切香腸戰術」，但台灣對此危機感太薄弱。

根據中央社，日本產經新聞去年(2018年)10月4日在台北專訪李登輝，之後又獲得李登輝書面回應，訪談內容分成上下兩篇刊登，今天刊登(下)篇。

在(上)篇李登輝談到中國崛起的問題時表示，台灣如果落入中國手中，美日就像是脖子被人拿刀抵住。他強調對於美日的安全保障而言，台灣的位置相當重要。

而在(下)篇當中，李登輝認為，習近平去年3月在全國人民代表大會通過刪除「任期條款」，打造了自毛澤東以來最獨裁的體制，但習近平卻未擁有像毛澤東那樣的政治實績，所以習近平為了擴大在共產黨內的權力基礎，應該會積極處理統一台灣的工作。

他指出，如果中國以武力犯台，背後有美國，但美國會干預到何種程度，目前還不清楚，台灣不應有過度的期待。但若考慮到美國本身的安全保障或美國的國內法「台灣關係法」，中國面臨的風險就很大。

李登輝指出，若中國武力犯台失敗，蒙受的經濟損失無可計數，就如1989年6月天安門事件時，中國受到國際社會制裁，遭到孤立。外界有必要看清習近平是否敢冒這樣的風險。

報導引述李登輝說：

「中國的霸權主義是政治體制所衍生出來的問題，中國人民至今還沒體驗過真正的民主主義或自由。像是日本、台灣已確立民主主義的我們，有必要傳達民主、自由的真正價值給中國人民知道，呼籲他們，唯有民主才能得到真正的自由。」

蔡英文總統2016年5月上台以來，台灣遭到中國阻撓，被迫失去5個邦交國。

被問到台灣今後該採取什麼樣的兩岸政策，李登輝表示，顯然中國不顧一切想在國際社會限縮台灣的生存空間，但台灣對中國政策應該著眼於中長期、如何繼續維持本身的「存在」。統獨爭辯持續存在，但重要的是與共享民主、自由價值觀的美日合作，努力讓台灣持續存在。

李登輝認為，台灣的政府和人民對中國企圖統一台灣的危機感太過薄弱。中國想併吞台灣的手段不僅是武力，還包括經濟、科學技術、學術交流等層面，是以「切香腸戰術」在進行，應該注意這樣的危險性。

他指出，中國目前半導體技術尚不足，應該是相當覬覦台灣最尖端技術。台灣政府為了守護半導體技術，尤其要研擬防止這些技術外流到中國的對策，其中包括必須憂慮的軍事技術轉移在內。

李登輝認為，台積電（TSMC）是他擔任總統時期輔導、支援的半導體公司，台積電創辦人、前董事長張忠謀去年代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，很有意義。

關於去年11月的九合一選舉，親中派的在野黨、中國國民黨候選人在各地大勝一事，李登輝表示，他對這場九合一選舉的看法是喜憂參半。

他說，執政黨民進黨大敗，導致原本應該推動的經濟政策、政治改革有中挫之虞，這讓他感到憂心。但另一方面，台灣選民意識高張，這讓他感到欣慰。

李登輝認為，這是一場選民不受政黨、意識形態影響，選民作主的選舉。台灣選民以前都誤以為投票就是民主主義，但還要做到如何監督當選人施政，這是選民的政治參與，他認為台灣的民主已往前邁進一步。​