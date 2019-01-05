日本圍棋天才少女　9歲仲邑堇成為最年輕職業棋士

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）被日本媒體譽為圍棋界天才少女的日本業餘棋士仲邑堇，目前年僅9歲，已獲准在4月1日滿10歲時，成為日本棋院職業棋士，將創下日本棋院最年輕職業棋士紀錄。

日本媒體報導，日本棋院今(5)日在記者會宣布，出身大阪府、目前在大阪市就讀小學4年級的仲邑堇，將在4月1日成為職業棋士。

仲邑堇今年(2019年)4月1日才滿10足歲，日本棋院之前最年輕職業棋士紀錄，是現年20歲的藤澤里菜，在11歲半時所創。

由今天的現場直播可以看到，仲邑堇和父母親出席日本棋院記者會時，顯得有點緊張，她很靦腆而且細聲細氣地說，接下來要請大家多多指教。

畢竟年紀還小，仲邑堇遇到記者不斷提問時，不知道該如何回答，水汪汪的大眼睛總是望著同樣緊張的爸爸和媽媽(下圖)。

中央社引述日本棋院理事長團宏明談到允許仲邑堇成為職業棋士時指出，期待仲邑堇能在世界舞台上大放異彩，也希望能吸引更多的圍棋粉絲。

據報導仲邑堇一家都和圍棋界關係密切。父親是日本棋院關西總本部的仲邑信也（九段），現年45歲；母親是前圍棋指導員仲邑幸，現年38歲。仲邑堇3歲時跟媽媽學習圍棋規則，5歲就在業餘賽事創下最年輕的獲勝紀錄，很早就受到各界關注。

要成為圍棋職業棋士，原則上必須是日本棋院或關西棋院的院生，並跟多位高手對弈獲勝取得一定成績。仲邑堇曾是關西棋院院生，日本棋院認為仲邑堇到目前為止的成績，已經相當於職業棋士，決定允許仲邑堇從4月起正式進入圍棋界。

圖片來源: 日本棋院官方頻道