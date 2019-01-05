台灣「福爾摩沙四重奏」　獲UCLA邀請駐校演出

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）成立16年的台灣弦樂團「福爾摩沙四重奏」（Formosa Quartet）獲美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）邀請，擔任駐校音樂家。他們將用音樂會的方式，表現台灣文化的多元面向。

文化部駐洛杉磯辦事處台灣書院表示，主要成員來自台灣的福爾摩沙四重奏，將擔任2019年冬季及春季駐校音樂家，這兩季的駐校活動包括舉辦器樂演奏大師班、室內樂大師班與公開彩排觀摩，另有3場免費音樂會。

中央社引述台灣書院秘書孫立群表示，1月8日第一場音樂會將在洛杉磯台灣書院舉辦，結合藝廊展出的台灣當代藝術家作品，讓美國社會從更多不同角度認識台灣文化。

福爾摩沙四重奏創立16年以來的宗旨，就是將台灣多元文化、激勵人心的音樂推廣到國際舞台。創始團員、​中提琴家陳則言（Che-Yen Chen）​目前任教於UCLA，也是促成樂團與UCLA師生合作的推手。

根據新聞稿，「福爾摩沙四重奏」第一場在台灣書院的演出，將帶來新發行專輯「從匈牙利到台灣（From Hungary to Taiwan）」當中的特別曲目，讓聽眾藉著台灣和匈牙利民謠，領略音樂世界裡跨文化的魅力。

第二場和第三場音樂會，分別定1月10日與4月18日晚間在UCLA的勛伯格音樂廳（Schoenberg Hall） 舉行。

10日的音樂會上，樂團將帶來柴可夫斯基D大調第一號弦樂四重奏、台灣作曲家林煒傑 （Wei-Chieh Lin)​的布農族祈禱小米豐收歌以及蕭斯塔高維奇F大調第三號弦樂四重奏。

4月18日第三場音樂會另邀請UCLA大提琴教授利希（Antonio Lysy）以及UCLA學生共同演出安奈斯可C大調弦樂八重奏，呈現這較鮮為人知但雋永的樂曲。

福爾摩沙四重奏團員由小提琴家林允白（Jasmine Lin）、李家瑋（Wayne Lee）、中提琴家陳則言以及大提琴家黛博拉裴（Deborah Pae）組成。

他們以獨奏家、室內樂以及教育家身分活躍於世界各地。團員們分別畢業於茱莉亞音樂院、柯蒂斯音樂院以及新英格蘭音樂院，演奏足跡遍佈美洲、亞洲及歐洲各大音樂廳，除此之外，他們曾榮獲各大國際比賽之首獎，其中包含Paganini、Primrose、Fischoff、Naumburg以及Tertis等國際大賽。