新住民巧思手藝獲好評 靠家鄉味翻轉經濟

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由新北市家長志工教育成長協會號召成立的「東協廚房」，自去年12月成立之後，集結許多新住民姐妹好手藝，在新北市土城區獲得好口碑，許多新住民姐妹貢獻家鄉美食，例如緬甸炸蛋、馬來西亞撈生、海南雞飯與泰式涼拌木瓜絲等，讓品嘗的客人讚不絕口。。

緬甸炸蛋製作工序非常繁複，來自緬甸的新住民王慈敏堅持傳統作法，她先將蛋用水煮熟，剝開後切對半，取出蛋黃，加入雞粉等作料，拌勻後再重新填入蛋白內，兩片合起來用牙籤撐住，放入熱油鍋內炸到蛋皮酥脆，裂成兩半後，再加上特製的甜辣醬，即可端上桌，由於風味絕 佳，嘗到的客人均讚不絕口。

另外馬來西亞籍的楊麗芬還特製馬國撈生，她用紅蘿蔔絲、青木瓜絲、生魚片等逐層堆疊，再撒上碎花生粒和碎洋芋片，淋上香油、甜辣醬，撒上胡椒粉，她說這是一道馬國人必吃的過年菜餚，大家圍在一塊，用筷子翻攪撈起，每個人在撈起時要先說一句吉祥話，如青木瓜絲代表青春永駐，生魚片要說年年有餘，香油代表財源滾滾，胡椒粉是五福臨門等，說完吉祥話才能吃。

郭潘娜拉在泰國與先生育有4個孩子，在先生往生後，為了養育子女，隻身來台工作，當過幫傭、看護，但工作2年仍不足以償還仲介費。第二次再來台工作時，幸好遇見生命中的貴人郭水鈞，兩人合開自助餐，郭潘娜拉利用燒得一手好泰國菜，夫妻共同打拼16年，現在退休了，偶而到東協廚房教做泰國菜，她左手拿刀，在一棵青木瓜上不斷的剁切，竟然能剁切出纖細的木瓜絲，做成可口的涼拌。