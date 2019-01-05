促轉會預算能否三讀　下周朝野恐上演表決戰

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）立法院長蘇嘉全下周一(7日)將召開108年度總預算首輪協商，遭泛藍陣營提案全數凍結的促轉會預算，能否順利三讀，備受關注。民進黨團總召柯建銘說，一定表決。

立法院2日上午召開全院委員談話會，決定自當天下午開始召開臨時會至11日，僅處理「中華民國108年度中央政府總預算案」；各黨團、立委對總預算案的提案，於3日下午截止。7日下午將進行朝野協商，各黨團原則同意9日處理總預算案。

民國108年度中央政府總預算中的「促進轉型正義委員會」，根據國民黨立法院黨團提案，在行政院調查小組對外公布張天欽事件調查真相，及重新提名促轉會主委、副主委人選，送立法院完成人事同意權審查之前，促轉會108年度預算新台幣1.6億餘元全數凍結；另一個則是全數刪除促轉會主委、副主委的特別費71萬多元。

親民黨立法院黨團部分，提案全數凍結促轉會預算1.6億餘元，待行政院重新提名主委、副主委及其他委員，並送立法院同意，始得動支。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，促轉會預算遭在野黨全部凍結，屆時一定表決。民進黨團幹事長李俊俋則說，這次總預算案的提案數達2000多案，屆時見招拆招、一樣一樣處理。

中央社引述國民黨立法院黨團書記長曾銘宗指出，促轉會重傷政府公信力，希望促轉會全面改組後再來編預算，而國民黨也希望一起推動符合法定程序、正義的促轉業務，若協商無共識就到院會表決。

報導引述時代力量立法院黨團總召徐永明表示，國民黨要凍結預算要有一定的道理，提出具體監督方向與主張；行政院要盡快提促轉會的主委、副主委人選，要不然是代理的情況下，預算審查當然會受到很多挑戰。

徐永明強調，促轉會未來施政或內部運作，國民黨有意見應透過主決議方式，對促轉會形成約束，如果只是表決大戰、大家表態，不會有影響。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，促轉會最主要的工作是平反當初的受難者，但從「東廠說」到近期的改錢幣爭議，促轉會正事不做卻搞鬥爭，現有功能已不存在，也失去社會及百姓的信賴。

「促進轉型正義委員會」於去年(107年)5月31日成立，同年9月卻爆出時任促轉會副主委張天欽失言事件，引起輿論撻伐。張天欽因而下台，黃煌雄也於去年10月辭去主委，行政院核定由促轉會委員楊翠暫代主委。