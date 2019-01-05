管中閔8日將上任校長　台大數十位校友傅鐘前抗議

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）教育部上周一(12月24日)宣布「勉予同意」管中閔上任台灣大學校長。數十位台大校友、教職員今(5)日上午聚集傅鐘前，要求台大停止辦理校長交接典禮。

台大校長遴選委員會去年(107年)1月選出管中閔為新校長，原訂同年2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕。雙方僵持近一年、期間3任教育部長辭職，直到去年12月24日，時任教育部長葉俊榮召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

台大今召開校務會議的同時，在校園另一角的傅鐘前，前台大農學院院長沈添富、律師林憲同等數十人召開記者會，要求停止辦理台大校長交接。

中央社引述林憲同表示，教育部雖「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，但去年行政院訴願審議委員會針對台大校方、管中閔及台大學生早先提起的3件訴願案，卻作成「不受理」的決定，這兩項結論相互扞格。他認為要當台大校長的人，應該pure and clean（純淨、清白），才能合法適任。

林憲同說，他已於去年12月30日提出刑事告發，主張管中閔在遴選時未揭露在企業擔任獨立董事，涉及「使公務人員登載不實罪」。他呼籲台大學生和他一起興訟，反對管中閔就任。

此外台大法律系名譽教授賀德芬表示，台大是思想重鎮、國家生存的命脈，必須秉持自由、有批判力和獨立思考精神。她從18歲進入台大就讀、擔任教職，從來不會像管中閔一樣到處兼職，今天這麼多校友站出來，就是希望各界正視遴選的問題。

另一台大校友、前台灣團結聯盟黨籍立委周倪安表示，「程序正義」比選舉輸贏還要重要，管中閔在遴選期間未告知獨董身分，是非常重大的瑕疵。台大每年拿納稅人許多錢，不該放任為所欲為。

中時引述台大代理校長郭大維稍早受訪，被問及校友的「堵管」活動，他說：「台大有不同意見的表達，非常正常，台大只有一個意見，才不正常。」

台大今（5）日召開校務會議，這也是代理校長郭大維最後一次主持校務會議，新任校長管中閔即將在下周二也就是8日正式上任。面對校長遴選風波終於結束，郭大維在會前接受媒體採訪時直說：「非常高興這件事情告一段落，讓台大可以往前走。」

前教育部長葉俊榮於去年12月24日在任內「勉予同意」管中閔就任台大校長，時任行政院秘書長的卓榮泰於隔天25日受訪表示，教育部已行文台大同意管中閔上任，這是葉俊榮基於權責做的決定，看不到任何理由改變。

教育部12月28日正式發函給台大，確定管中閔的上任日期是108年1月8日，任期4年至112年1月7日為止。

數十位台大校友、教職員5日在傅鐘前召開記者會，要求停止辦理台大校長交接。圖中蹲者即活動發起人之一的律師林憲同。中央社

台大校長當選人管中閔預定8日正式上任，台大代理校長郭大維（後右3）5日上午在台大第二學生活動中心主持台大校務會議。中央社