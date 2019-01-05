不出國也可品嘗異國美食 「東協廚房」連董仔也按讃

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）位於土城區中央路4段172號的「東協廚房」，專賣東協各地美食，經過近2個月的幸福開賣，名聲逐漸遠傳，店內知名招牌飯海南雞飯、肉骨茶套餐、打拋豬肉飯（麵）、緬甸炸蛋、泰式涼拌木瓜絲、馬來西亞撈生等，成為客人的最愛，有電子公司董事長專程前往品嘗，甚至公視也前來採訪製作專題，讓這群新住民越做越有信心，希望靠著自身女力翻轉經濟和生活。

永泰電子公司董事長陳冠儒有次路過東協廚房，因好奇而入內點了打拋豬飯，感覺不錯，第二天又帶了幾位幹部前來用餐，點了店內肉骨茶套餐等各式招牌菜品嘗。陳冠儒表示，眾所周知，東南亞國家的菜大都又辣又鹹又甜，東協廚房的料理可能考慮國人的飲食文化，因此沒有那麼重口味，他的同仁也說，走一趟東協廚房，不用出國就能嘗到東協各國美味。

東協廚房幕後舵手是社團法人新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，她表示非常感謝市府團隊的全力協助和支持，包含社會局人民團體擂台賽的補助，教育局借用頂埔國小空教室讓新住民教育訓練，勞工局補助2名中高齡新住民工作津貼，另外婦權基金會「女力計劃」也給予部分創業基金，東協廚房才能在各方的期待下順利運作。

何若萍表示，東協廚房每周一到周五，從上午11點營業到晚間8點，六、日則做為教育訓練用，準備開辦婦女大學，「教育才能脫貧！」她希望新住民姊妹淘能夠利用自身的能力打拼賺錢，改善經濟和生活，一掃新住民是弱勢族群的負面印象。