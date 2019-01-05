蔡英文力抗中國霸凌　網路聲量止跌回升

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）去年九合一大選執政黨民主進步黨挫敗，使得原擔任黨主席的總統蔡英文聲勢下滑，不過在她第一時間主動回擊，力抗中國國家主席習近平於新年發表的不放棄「武統台灣」等恫嚇談話後，蔡總統的網路支持度明顯回升。

民進黨在九合一大選大敗後，黨內檢討聲浪四起，甚至有綠營大老登報要求蔡總統2020年不要競選連任。不過中國國家主席習近平於2日發表「習五點」，包括強調「九二共識」就是一個統一中國及要探索台灣的「一國兩制」方案等，蔡總統在第一時間開記者會強勢回應「我們始終未接受九二共識」、「台灣絕不會接受一國兩制」等「台灣共識」論後，她的網路支持度立即止跌回升。

蔡總統不僅開記者會力抗中國霸凌，也迅即在臉書專頁發布相關回應，普遍獲得台灣網友大力讚賞，相繼三則闡述「台灣共識」的文章按讚數都破10萬。網友也稱讚她在金門發現海漂死豬上存有非洲豬瘟病毒後的立即作為。

相較於蔡總統正面駁斥九二共識及一國兩制說，過去一直信奉九二共識為圭臬的中國國民黨政治人物，以及二度說出「兩岸一家親」的台北市長柯文哲，在習近平發表新年談話後不是跳針就是無法正面回應。

國民黨主席吳敦義在習近平談話後兩天才首度表示，國民黨仍堅持九二共識是一中各表，他甚至直言習近平和蔡總統談的都不是九二共識。國民黨稍早聲明則未回應習近平對九二共識的定調，僅重複九二共識是「兩岸都堅持一個中國的原則，但對其涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達。」

而網路聲量一向都相當高的柯文哲，儘管酸國民黨連反應的勇氣都沒有，但也因為暗示蔡總統的聲勢回溫是「一日行情」，且表示雙方持續叫牌只會讓兩岸關係更加緊張，而引發台灣網友群起反彈，批評他砲口對內不對外，不敢嗆中國。

執政兩年多的蔡總統，因陸續推動軍公教年改及二度修改《勞動基準法》法等爭議改革，加上部分族群認為蔡政府轉型正義與司法改革等議題執行不力，近期又有台灣大學遴選校長管中閔事件等，使得民進黨去年底遭逢九合一選舉大敗，檢討聲量及矛頭都指向蔡總統。

而根據《自由時報》報導，日前登報要求蔡總統不要競選連任的四大老之一總統府資政吳澧培昨（4）日受訪表示，若因公開信讓台灣人民更團結，提高警覺，反對中國的侵犯，「我們也樂觀其成！」