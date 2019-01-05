美眾院外委軍委新任主席　台灣連線成員

美國新國會昨天開議，民主黨領袖裴洛西毫無意外、回鍋聯邦眾議院議長，眾院外委會與軍委會新任主席恩格爾與史密斯都是台灣連線成員，十分友台。

民主黨在去年11月的期中選舉重新奪回眾議院多數黨地位，參議院則仍由共和黨主導。新國會成員昨天正式宣誓上任，也意味美國總統川普全面執政局面結束，未來行政與立法部門間的衝突對峙狀況將更難避免。

國會版圖移動，也牽動議長與各委員會主席職務，眾議院各委員會主席都由民主黨議員取代，包括與台灣國際發展與軍事往來息息相關的外交委員會與軍事委員會。

眾議院議員昨天上午宣誓後，立即集會選出議長。現年78歲、加州出身的裴洛西（Nancy Pelosi）一如預期，在2011年卸任後，睽違8年再度執掌眾議院議長槌。裴洛西長年關注中國人權，六四事件發生後，曾於1991年到天安門廣場外抗議，也曾提出「中國學生保護法案」為六四流亡學生提供庇護。

眾院外委會成員今天選出紐約第16選區出身的恩格爾（Eliot Engel）接替退休的羅伊斯（Ed Royce），成為第116屆美國聯邦眾議院外委會主席。

身為台灣連線（Taiwan Caucus）成員的恩格爾曾多次訪台，支持台灣旅行法，也表示自己是台灣堅定支持者，他曾連署信函力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

恩格爾在當選後發出聲明表示，作為外委會主席，他將再次促進美國的海外聯盟，特別是北大西洋公約組織（NATO）。他也將致力於以美國的人權、民主與法治價值觀，作為日後外交政策支柱。

軍委會同樣毫無意外，由民主黨排名最高的華盛頓州第9選區選出議員史密斯（Adam Smith）獲選。

史密斯所在選區亞裔比例超過2成，其中不少來自台灣，他也是眾議院台灣連線成員，對少數族裔現況十分熟悉。

他在當選後的聲明表示，不論是美國還是全球，現在是極具挑戰的時刻，迫切需要國會的監督與對美國國防戰略的原則性與連貫性思維。他誓言將加強軍事準備、推進綠色防禦技術，因應氣候變遷對國家安全帶來的威脅。