(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，日本將有10對被拒絕結婚登記的同性伴侶，在下個（2）月中旬同時控告政府行為違反憲法保障的婚姻平等。

日本《朝日新聞》報導，昨（4）日一對生理性別男性的同性伴侶，前往東京附近的埼玉縣川越市，試圖登記結婚，但不意外地遭公務員拒絕。陪同兩人的律師表示，雖然他們早料到會被拒絕，但不受理同性結婚登記，有憲法上的問題，因此將控告政府，不訂定允許同性者結婚法律為違憲。

根據報導，除了川越市的這對伴侶外，全日本還有其他9對同性伴侶，將一同提起相同訴訟。律師團認為，日本憲法第24條規定「婚姻只基於兩性合意成立」，但這並沒有禁止同性婚姻。

《朝日新聞》説明，目前日本同性伴侶由於無法結婚，因此沒辦法成為對方的法定繼承人，也不能在未來養育小孩時，共同行使親權。

不過，日本有些地方政府，已自行開始給予同性伴侶，逼近婚姻的制度保障。

例如千葉當地大報《千葉新聞》去（2018）年8月報導，千葉市長熊谷俊宣佈「伴侶關係制度」綱領，表示除了同性伴侶外，異性的同居關係伴侶，也可以申請，預計在明（2019）年4月，正式上路，為日本首例。

根據報導，本制度僅限居住該市或即將移居該市的成年人申請，但不限同性異性，也不一定要用本名。而《朝日新聞》當時報導則補充，已婚或已登記過伴侶者，以及近親間，不得申請本制度。

報導介紹，千葉市預計日後允許伴侶，在醫院簽署原僅配偶及家人可簽署的手術同意書，並在申請市營住宅時，得到同配偶關係之待遇。

根據《千葉新聞》，熊谷市長強調，該市無意變更婚姻制度本身，只是希望任何形式的伴侶，都不會蒙受不利。

日本《產經新聞》曾報導，除了千葉市外，東京世田谷區及澀谷區，以及福岡市等7個地方政府，也有實施類似制度，但中央層級目前仍不認可同性婚姻或伴侶制度。

伸張婚姻平權！日本10對同性伴侶2月將控告政府