傳印尼學生來臺遭打工剝削　教育部外交部澄清非事實

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）立法委員及媒體近日披露有300名印尼籍學生來臺就讀產學合作專班，卻遭不當安排工作一事，此事引發印尼政府及媒體高度關切，印尼政府並透過媒體表示將暫停招募及派送產學合作專班學生赴臺灣。我國駐印尼代表處大使陳忠昨（4）日親上火線，在雅加達召開記者會，表示產學合作專班推動兩年來推動均依照既定法規辦理，教育部技職司長楊玉惠也透過影片澄清，經過教育部及印尼駐臺辦事處個別與學生單獨面談的結果，證實相關消息及報導都不是事實。

中國國民黨籍立委柯志恩及部分媒體報導，有大專院校以教育部「新南向國際產學合作專班」政策向印尼招生，但學生遭不當安排工作，變相成為移工，不僅每週工作40小時，工作及生活待遇也不佳。

楊玉惠昨日表示，消息傳出後教育部協同外聘委員一起到遭點名的醒吾科技大學與學生單獨面談，駐臺北印尼經濟貿易代表處的官員也去醒吾科大與學生進行座談，了解狀況。學生在面談時都表示，相關消息及報導都不是真的，對於這樣的消息傳回國家讓他們的父母非常擔心，他們也感到很憤怒。

楊玉惠指出，學生在學期間每週打工時數以20小時為限，寒暑假則無相關規定，無論是外籍學生還是本國學生都是用相同規定。相關報導可能是計算學生寒暑假打工時數，或是將每週實習20小時的時數算在工作時數內。

楊玉惠強調，過「對於所有來臺灣就學的學生我們都是以（對待）臺灣的孩子的心情來照顧他們，我們不允許我們在學校或廠商對於這些學生有任何的不公平的待遇。」對於外傳印尼政府下令暫停送學生來臺，楊玉惠表示教育部沒有接到相關消息，相信印尼在臺辦事處在了解實際的情況後，也會回報印尼政府。

外交部則發布新聞稿指出，我國駐印尼代表處並於昨日上午在印尼雅加達召開記者會，包含CNN及印尼當地最大電子媒體Detik.com等數十家新聞媒體皆出席採訪，並針對相關報導真偽、學生是否超時工作、來臺目的與方式等提問，而陳忠均妥做回應與澄清，並強調產學合作專班立意良善，旨在協助經濟弱勢學生來臺就學及實習，推動兩年以來的實習待遇及工時等均依照既定法規辦理，主管部會亦不時進行查核。

由於此事件對臺印尼教育交流及形象造成影響，印尼政府並透過媒體表示將暫停招募及派送產學合作專班學生赴臺，外交部及我國駐印尼代表處也密切關注本案，除與主政的教育部切取聯繫，並將洽繫印尼相關部會續做暸解確認。

此外，針對外媒報導印尼學生在臺期間被逼吃豬肉一事，楊玉惠表示，這不是事實，「臺灣人會這麼 惡質嗎？」部分媒體的報導對臺灣的形象傷害很大，對臺灣整體高等教育影響也很大。而駐印尼代表處官員也澄清，經了解，並無臺灣大學院校強迫印尼學生吃豬肉。

根據《中央社》，印尼外交部海外國民保護局駐臺北官員法賈爾（Fajar Nuradi）昨日則表示，印尼外交部目前僅是希望臺灣暫時就印尼學生赴臺灣大專院校實習等計畫停止招募，並非如部份媒體報導要全面凍結。