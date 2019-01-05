(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日本東京豐洲市場，在今（5）早進行開幕以來第一次的黑鮪魚「新年競標」（初競り），由青森縣大間港捕獲的黑鮪魚槍下最高得標價3億3000萬日圓，創下歷史紀錄。

《日本經濟新聞》報導，這隻黑鮪魚重達278公斤，因此相當於每公斤價格為120萬日圓，由回轉壽司連鎖店すしざんまい（Sushizanmai）喜代村得標。

日本東京豐洲市場競標黑鮪魚（美聯社）

根據報導，すしざんまい喜代村預計在總店及其他部分分店，提供本黑鮪魚給顧客享用，且社長木村清說，會用正常價格，例如中腹肉一貫321日圓販賣，而不是實際得標價格換算得到的2萬4000日圓。這相當於成本價的1%，也就是打0.1折。

在台灣時間今日上午10點15分截稿時，すしざんまい喜代村的官方網站，尚未公佈進一步資訊。提醒讀者，目前似乎有大量網友湧入其網站，因此讀取時間較長。

日本東京豐洲市場競標黑鮪魚（美聯社）

《日本經濟新聞》報導，青森縣大間港漁會會長坂三男對此感到相當開心，並表示一切多虧在大浪和管制下，繼續努力奮鬥的漁夫。

日本《NHK》報導，東京都知事小池百合子強調，希望能讓東京豐洲市場，成為廣為世人愛戴的市場。

豐洲市場黑鮪魚得標價破紀錄 佛心社長：打0.1折供饕客享用！