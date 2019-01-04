日媒專訪　李登輝：台灣居美日安保重要位置

（中央社4日專電）前總統李登輝接受日本產經新聞專訪談到中國崛起的問題時表示，台灣如果落入中國手中，美日就像是脖子被人拿刀抵住。他強調對於美日的安全保障而言，台灣的位置相當重要。

產經今天刊登去年10月4日在台北專訪李登輝的內容，以及之後獲得李登輝書面回應的報導。

李登輝被問到如何看待日本安倍政府與美國川普政府的關係時表示，（去年10月）美國副總統彭斯的演說是美國不惜與中國直接對決、正面對決的宣言。安倍要時時關注川普政府的對中政策急速變化一事。

李登輝表示，不僅是貿易，在各種領域上，美中互鬥加劇，簡直是「第2次冷戰」時代到來。夾在中美兩大國之間的日本與台灣的領導人應認真思考如何因應這樣的時代。

他認為，只要台灣還在自由民主陣營，中國就無法直接到太平洋行動，但如果台灣落入中國手中的話，對美日而言，就像是脖子被人拿刀抵住，美日的安全保障政策將從根本被顛覆，成本與風險將倍增。

有關「第2次冷戰」時代，日本應如何因應一事，李登輝贊成日本推動「印度太平洋構想」以對抗中國所推動的「一帶一路」大經濟圈構想。他認為，美日關係趨於重要，但二次大戰後長期以來，日本安全保障仰賴美國，今後美日關係將更密切，日本一定要形成對等的美日同盟才行。

李登輝期盼安倍一定要達成修憲這個最大的目標。他認為，因為日本的現行憲法，導致日本的安全保障不得不依賴美國。為了建立對等的美日關係，日本須修憲，成為真正自立的正常國家。

修憲的最大焦點就是憲法第9條，即使將自衛隊的存在入憲，也是理所當然的。擁武並不意味著要戰爭。

被問到日本應該如何推動亞洲外交政策的問題時，李登輝表示，中國市場一直被炒作成具有魅力，但應該放眼於同樣具有購買力的亞洲各國市場。安倍有必要當領頭羊，著眼於中國以外的亞洲國家的經濟關係。

李登輝認為，安倍不僅要當日本首相，也要當亞洲的最高領導人，因為日本的浮沈攸關亞洲的浮沈。自由、民主且在經濟上居領先地位的日本應身為亞洲的盟主帶動這地區。如果霸權主義的中國成為亞洲的領導的話，將對其他國家造成困擾。

有關安倍去年10月在中日和約生效40週年訪問中國，與中國國家主席習近平舉行高峰會一事，李登輝表示，政治要思考國益，也要以人民的利益為最優先考量，不能短視近利，要考慮大局，有長遠的國家願景。應該與以部分人或企業利益為優先的商業有所區別。

產經專訪李登輝的內容分為上下篇，今天刊載上篇，下篇的內容談到習近平的對台政策。李登輝認為，習近平去年3月在全國人民代表大會通過刪除「任期條款」，打造了毛澤東以來的獨裁體制，但習近平卻沒擁有像毛澤東那樣的政治實績。

李登輝認為，習近平為了擴大在共產黨內的權力基礎，應該會積極處理統一台灣的工作。