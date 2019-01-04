香港被中國統一後果如何？《經濟學人》漫畫台灣人一看秒懂

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國所謂「告台灣同胞書」發表40週年之際，中國國家主席習近平在元月2日發表對台談話，一再強調「國家統一」，探索「一國兩制」的台灣方案，並倡議兩岸推出代表進行民主協商。不過習近平也聲稱「不承諾放棄使用武力」。

對此，英國《經濟學人》雜誌（The Economist） 發表最新的「本周新聞漫畫」，諷刺中國企圖統一台灣的野心。

由漫畫家凱勞（Kevin Kal Kallaugher）創作的漫畫中，習近平騎在一條巨龍身上，對另一條象徵台灣的小龍哄騙說：

Join us and you will be granted the same freedon that Hong Kong currently enjoys... 「加入我們（中國），你們將獲得和香港目前享有的同等自由...」

This week’s cartoon from KAL pic.twitter.com/EhAI85FSqG — The Economist (@TheEconomist) January 3, 2019

而巨龍左邊的龍爪則緊抓著象徵香港的另一條小龍，那隻小龍一副努力想要掙脫龍爪模樣。這幅漫畫在《經濟學人》推特和臉書同時發布，有網友在臉書留言表示

I am from Taiwan and Nobody in Taiwan believe the Bullshit said by President Xi.「我來自台灣, 但台灣沒有人相信習近平的鬼話！」

事實上香港民主派曾在1月1日元旦發起遊行，大約有3000到5000人參與。這項遊行的主題為「香港未完蛋，希望在民間」。民主派呼籲香港市民，用遊行的腳步守護香港法治，阻止香港繼續沉淪。學生獨立聯盟等本土組織也參與遊行。

《自由》4日引述曾參與香港雨傘運動的學運領袖、香港眾志秘書長黃之鋒表示，從香港的經驗來看，企圖與獨裁政權協商「是過度樂觀的想法」。

黃之鋒表示，香港的一國兩制在主權移交後22年，「已經變成一．五制，沒有一國兩制」，中國原先希望能以香港做為台灣一國兩制的示範區，但實際情況是，香港的政治權力不停的被中國取消，想參與選舉的香港人也被取消參選資格。

他認為無論是台灣版的一國兩制或一中各表都「沒有說服力」、「是騙人的」。

黃之鋒並說，「台灣沒有條件落實一國兩制，香港就是最壞的示範案例」。他呼籲台灣若要捍衛國家政治地位，必須先捍衛國家主權。​

香港民主派元旦遊行。美聯社