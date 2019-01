香港被中國統一後果如何？《經濟學人》漫畫台灣人一看秒懂

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國所謂「告台灣同胞書」發表40週年之際,中國國家主席習近平在元月2日發表對台談話,一再強調「國家統一」,探索「一國兩制」的台灣方案,並倡議兩岸推出代表進行民主協商。不過習近平也聲稱「不承諾放棄使用武力」。

對此,英國《經濟學人》雜誌(The Economist) 發表最新的「本周新聞漫畫」,諷刺中國企圖統一台灣的野心。

由漫畫家凱勞(Kevin Kal Kallaugher)創作的漫畫中,習近平騎在一條巨龍身上,對另一條象徵台灣的小龍哄騙說:

Join us and you will be granted the same freedon that Hong Kong currently enjoys...

「加入我們(中國),你們將獲得和香港目前享有的同等自由...」