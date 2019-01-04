真人真事改編 獨眼戰地女記者科爾文傳記搬上大螢幕

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文（羅莎蒙派克飾演），長期在戰亂當中奔走，即便因被戰火波及而失去左眼，仍無視當地政府對記者的禁令，走遍利比亞內戰、斯里蘭卡內戰、伊拉克戰爭、敘利亞戰爭，揭發戰火之下的真相，電影【私人戰爭】正是描寫這位傳奇女記者的傳記電影。這部被國際媒體盛讚：「本年度最有意義且扣人心弦的傑作！」已於今（4）日正式上映。

導演馬修海涅曼（Matthew Heineman）表示：「本片描述瑪麗科爾文人生的最後十年。我們跟隨她的足跡，走遍斯里蘭卡、伊拉克、利比亞、阿富汗、敘利亞，見證她深入戰區、揭發戰爭暴行的強烈意志。這樣的生活方式，也讓他深受「創傷後壓力症候群」（PTSD）折磨，腦子裡總有揮之不去的雜音，以及血肉模糊的痛苦記憶。」

羅莎蒙派克（中）長期模仿本尊的拱背姿勢，讓她拍完後身高因此縮水。（采昌國際多媒體提供）

《私人戰爭》是紀錄片名導馬修海涅曼的首部劇情長片，為使本片呈現出影史罕見的真實感，導演馬修率劇組深入動盪不安的中東約旦， ，實景拍攝片中所有戰爭場面。令人吃驚的是，本片出現的所有難民，都是真正飽受戰火摧殘的難民，說出來的話語也不是編撰出來的台詞，而是難民們自己的真實故事。

曾以《控制》（Gone Girl）入圍奧斯卡影后的演技派女星羅莎蒙派克（Rosamund Pike），在本片完美複製本尊，更讓她問鼎本屆金球獎戲劇類影后。羅莎蒙為了詮釋這位傳奇人物，入戲太深甚至頻傳「職災」。不僅因為戴著「獨眼眼罩」而撞到頭，甚至在大馬路上踩空，更因為長期模仿本尊「拱背」姿勢，拍完後身高竟縮水1.5公分。更慘的是，她還與角色本尊一樣得了「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

不過她的付出也獲得本尊的親生姊妹凱特科爾文（Cat Colvin）力讚：「看到電影的第一幕，我就覺得『天哪！這是瑪麗沒錯！』她真的捕捉到瑪麗的神韻，並讓她在銀幕上重新活了起來！」

這部對科爾文致上最祟高敬意的電影作品《私人戰爭》已於今日震撼上映，以下為最新預告：