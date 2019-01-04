北富銀主辦利晉工程30億元聯貸案　超額認購完成募集

由台北富邦銀行統籌主辦之利晉工程股份有限公司(以下稱「利晉工程」) 新台幣30億元聯貸案，超額認購完成募集並於今(4)日完成簽約。本案由台北富邦銀行、中國信託及元大銀行統籌主辦，東亞銀行共同主辦，其他參貸銀行包括華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台新銀行及合作金庫。本聯貸案將用以支應利晉工程未來承攬各專案工程所需之履約保證金保證、預付款還款保證及工程週轉金等需求。

北富銀總經理程耀輝表示，既往營造業資金運作模式是先標下工程，再根據該標案尋找合作銀行核予專案授信額度並專款專用，在每項標案都要進行相同程序的情況下，時間壓力和重複繁瑣流程成為營造業者本業以外的一大負荷。因此2015年北富銀與利晉工程首度攜手合作，啟動營造業聯貸創新模式，提前針對利晉工程未來二至三年可能的工程標案與量體進行精準評估分析，建立完整的融資架構規劃，並於當年度順利完成新臺幣24億元聯貸籌組。三年以來，該聯貸額度成功支應利晉工程許多重要工程標案，包括萬華車站BOT案、和碩科技立德三館、好市多量販店新莊店、富邦媒體科技momo 物流大樓、新日興樹林廠等工程建設之完成◦

由於該創新模式運作順利且量體評估精準，前次聯貸額度經三年恰好用滿，北富銀本次再度與利晉工程合作發起新聯貸案，原定募集新臺幣25億元，因銀行參貸熱烈，超額認購金額達1.3倍，最終本案以新臺幣30億元完成簽約，成為利晉未來三年爭取更多優質工程標案的最佳後盾，也為金融業與營造業的合作寫下新的里程碑。

利晉工程成立迄今超過半世紀，工程業務範圍遍及飯店業、倉儲業、電子業、紡織業、醫療業等各大行業，是全台科技業興建廠辦之首選廠商，承攬興建宜蘭縣立蘭陽博物館、台北市立動物園熊貓館、台北信義商圈華南金控總部大樓及BELLAVITA精品百貨等知名建案，其中蘭陽博物館不僅成為當地地標，更獲得行政院公共工程金質獎建築類特優獎殊榮，工程品質優良深獲各界肯定。

本次聯貸案獲得多家銀行認同順利完成，對金融業與營造業的創新合作具指標性意義。未來北富銀也將繼續秉持專業能力，協助營造業資本動能有更佳發揮，齊力推動產業競爭優勢，為國內經濟與建設發展貢獻心力。