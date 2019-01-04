台灣版Google航班上線！快速機票比價還提醒「座位擠不擠」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）寒假與春節將至，想出國的人，除了透過旅行社預定行程，現在也能自行使用「Google 航班」查詢適合班次，並追蹤最便宜票價、即時預訂最划算的行程。

「Google 航班」今（4)日正式推出台灣版，支援行動裝置、平板或電腦，不論從桃園或高雄出發，都能透過Google 航班瀏覽完整資訊，包括航班票價、轉機資訊、飛行時間等。

首先選擇去、回程日期，就可看到「最佳出發航班」清單上列出的最划算、最便利班機選擇。

《台灣英文新聞》測試截圖

此外，Google 航班也會在機票下提示用戶欲搭乘客機的機型特色，如座位狹窄與否、有沒有充電座等；用戶還可透過調整行李數量、轉機次數、航空公司和價位等選項，搜尋更適合自己的航班。

Google 航班除了提供即時機票行情，方便比價。還能追蹤過去 9 天的行情變動，或提醒用戶目前所選時段和平時的價差，以及是否還有其他更便宜的出發日期。用戶同時也能透過電子郵件即時追蹤票價。

就算不打算訂機位，只是提前搜集資訊，還是可以善用「追蹤票價」功能，持續關注相關行程。Google 會在票價預計將變動，或票價已大幅調漲或調降時，透過電子郵件通知用戶！

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