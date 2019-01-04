法國在台協會新春團拜大啖「國王派」　你是今年的國王與皇后嗎？

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）聖誕節後緊接就是跨年，為了延續這快樂的氛圍，祝福親朋好友在新的一年裡能夠順心如意，法國人會藉由「國王派」的活動，邀請親朋好友到家中做客。

法國在台協會主任紀博偉（Mr. Benoit Guidée）表示，台灣對於「La Galette des Rois」(國王派)很陌生，也可能是首次聽到。紀博偉還說，國王派這項傳統飲食源自天主教的「主顯節(Epiphanie)」，主要是在紀念1月6日這一天，由東方而來的三位國王，跟隨天上星星的指示，帶著黃金、乳香與沒藥，抵達耶穌所誕生的馬槽朝聖。也有人說這個傳統可追溯到古羅馬時代，讓原本位於社會底層人在這一天能夠當一日國王。這項活動通常是聖誕節後二週舉行，可持續一個月。

▲現場其他廠商烘焙的國王派。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡拍攝)

紀博偉接著說，國王派以法式千層酥皮包裏濃郁杏仁奶油內餡，每個派內會藏有一個Fève(小瓷偶)，當大家切開國王派共享時，誰吃到派裡的小瓷偶，就是當天幸運的國王(roi)或皇后(reine)，象徵新的一年一切平安順利。按照習俗，吃到小瓷偶的人就會成為下一個東道主，邀請其他人到家裡做客。

▲照片左起：法國在台協會主任紀博偉、高雄餐旅烘焙管理教授兼駐台法國麵包大使協會(Ambassadeur du Pain)理事長張明旭、王鵬傑師博。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡拍攝)

今年的國王派是由高雄餐旅大學贊助，由2018年「世界麵包大師實(Masters de la Boulangerie)」 藝術麵包冠軍得王鵬傑師博率領同仁花二天的時間，為法國在台協會製作直徑約一米的大型國王派，供在場的嘉賓享用。

王鵬傑表示，常見的8吋國王派可供10-12人食用，這個直徑95公分的國王派可供200人食用。從原料也就是麵粉、奶油到杏仁奶油都是源自法國。

▲由高雄餐旅大學製作直徑約一米的傳統圖案的國王派，為法國在台協會的活動揭開序幕。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡拍攝)

國王派的製作工序不盡相同，來台定居八年的麵包師傅Cyrille Courant分享，他的製作方法和傳統不同，為求國王派酥脆，杏仁奶油濃郁，他的國王派是將奶油由外而內將麵皮包裏起來，並在長達四天的工序裡不停的揉上約千次，才能呈現國王派的酥脆口感。

▲上圖為傳統國王派的樣式。(照片由台灣英文新聞 / 林靜怡拍攝)

Cyrille Courant師傅表示，很訝異台灣人能接受法國國王派。他說，他們經營的店家從慶祝法國傳統節日開始到農曆過年可賣上200個派，而且每年訂購數還在持續成長中。

由於每一顆國王派表面都有不同的圖案，Courant面對記者的好奇心時表示，除了傳統的花紋外，其他都是由師傅們自行設計，之後再上一層又一層的蛋液，才能在烘烤時，烤出漂亮顏色與紋路，而這些圖案都有一個共同點，它們都有幾何圖形。

▼不同的師傅製作的國王派會有不一樣的圖案。(以下照片由台灣英文新聞 / 林靜怡拍攝)