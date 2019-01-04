理想大地獲年菜評薦殊榮 精緻年菜自由配開放預訂

距離農曆年節僅剩一個月，年節的氣氛也越來越濃厚。2019年蘋果日報評比年菜，特別邀請專業美食評審進行北、中、南、東各家飯店，共推出了282道年菜大評鑑，以盲吃的方式進行綜合性的獨立評比，評審在沒有任何暗示情況下，僅靠色、香、味與商品價格來鑑定，公信力的權威評鑑往往成為消費者年菜的採購指南。花蓮理想大地渡假飯店今年以「鱸鰻天仙果群菇無毒土雞盅」(NT$1,980)參賽湯類，榮獲第三名佳績。此道料理選用壽豐活泉滋養的鱸鰻、無毒放山雞，搭配自然農法培育的各種鮮菇，及原住民野生天仙果清燉，湯頭清潤爽口，中和大魚大肉後的油膩。更重要的是整道湯品內容物非常豐富， 10人份的份量絕對是過年圍爐時的健康新選擇！

另一道外帶年菜「理想有銀糕」(NT$380)則榮獲主食類第二名殊榮，也是東部地區唯一獲獎的外帶年菜，實為東部飯店之榮耀。「理想有銀糕」採用吉安有機老水芋及日本原粒大干貝，混合開陽打散，加入自磨在來老米漿，餡料均勻遍佈芋頭餡，撲鼻香氣令人垂涎三尺。評審團更評價此道料理「芋香柔軟自然，再來老米漿均勻遍布在芋頭和干貝餡裡，口感十足。」更顯獨特並具有味覺的記憶。最後一道「理想有金糕」(NT$380)，則是將鳳林無毒東昇甜南瓜，結合日本原粒大干貝混合開陽打散，加入自磨在來老米漿，吃出干貝Q彈、南瓜香甜及濃郁香味，滿滿在口中散發開來，幸福感十足。

理想大地外帶年菜，響應國人與日俱增的養生概念，每道料理主廚皆以健康手法製作，道道清爽可口，美味不減，還能滿足味蕾的饗宴！自即日起至1月27日止，單品外帶年菜優惠價9折，三項組合優惠價8折，今年更提供宅配服務，讓遠在異地的子女，也能吃到思念已久的家鄉味。更多詳情請查詢官網，或電洽03-865-6688轉2509。