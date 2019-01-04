新春食神到美福 ​金豬年暢享自助餐

自助餐從早吃到晚，只要一張卡?喜歡自助餐的朋友有福囉!享譽北台灣的人氣彩匯自助餐廳將於2019金豬年節推出「新春食神卡」，於2月5日(大年初一)至2月10日(大年初六)新春期間，從早餐、午餐、下午茶到晚餐共四個餐期任你吃，每餐期可供一位用餐，用餐總價值NT$35,244，新春優惠價每張僅要NT$19,999，57折優惠可揪親朋好友共享食神卡，嚐遍彩匯美味。「新春食神卡」自即日起歡迎來電預購，詳情請洽02-7722-3395彩匯自助餐廳。

彩匯晨間美饌 多款異國餐點 喚醒一日活力泉源​

彩匯活力自助早餐提供有高纖多健康的蔬食料理、點心房自製的丹麥麵包、可頌、小貝果等近10餘款的甜、鹹麵包等，搭配少見的現打蔬果汁，喜歡中式口味的賓客，彩匯提供有極具台灣味的「傳統手握飯糰」，Q彈的糯米飯包裹著肉鬆、菜脯及自製油條，一口咬下香脆飽口，滿載一天活力來源，喜歡多變化口味的賓客還可選擇起士、鮪魚等配料；一旁的餐檯區擺設有香酥脆口的燒餅及營養豆漿，一口燒餅一口豆漿，齒頰留香，還有可DIY的「台式刈包」，傳統酸菜、香菜及花生粉搭配滷至醬香軟嫩的滷肉，多層次的口感，濃濃的傳統美味，讓人充滿無限懷念；喜愛清粥小菜的賓客，可選擇中式白粥或素粥搭配傳統的醬瓜小菜；想要來點異國風味的賓客，餐檯區提供有不定期變換的現蒸湯品，如新國風味的肉骨茶等，日式料理區則提供有多款日式壽司、蕎麥麵等料理，還有多款日韓風味的韓式泡菜、日式牛蒡絲、醃蘿蔔等不定期變換的晨間美味。

驚豔自助午、晚餐 位上主菜、主題料理區讓人意猶未盡

不想早起的賓客可選擇擁有各式美饌的自助午、晚餐，有「鮭魚親子丼」無限供應，一勺又一勺圓潤光澤的鮭魚卵，搭配新鮮鮭魚生魚片，一入口鮭魚卵波波作響，緊接而上的是Q軟的鮭魚生魚片，自然的大海鮮味滿溢味蕾；日式壽喜燒區則有師傅為賓客現涮澳洲9+和牛肉片，在醬色湯底中輕涮後的和牛片，鮮嫩美味，入口即化；現烤料理區則推出韓式風味料理，有韓式烤肉、韓式泡菜及生菜，搭配韓式辣醬與不定期更換的韓風小菜，香辣帶味；現煮麵食區提供了美福招牌牛肉麵、餛飩麵或台灣擔仔麵，亦可點用蔬菜牛肉湯或現燙小農時蔬；一旁現煮湯品區則帶來了大海的蟹中霸王-鱈場蟹，每碗「鱈場蟹海鮮湯」於個人小陶鍋中，滾滾上桌，鮮美蟹肉清甜滋味讓人一碗接一碗；現切肉品區於午餐時段提供有美國Prime爐烤牛排，晚餐時段則大器供應「現切戰斧牛排」，每支比臉還大的戰斧牛排，烤至約五分熟，粉嫩色澤的肉色，帶出的是香嫩美味。搭配餐檯上提供的日式料理、鮮味水產、泰式美饌等，還有經過彩匯「人氣Buffet料理大票選」活動中，由饕客們自粵、泰、西式菜色中票選而出的美食，這些人氣料理由擅長粵菜的行政主廚王志孚跨廳交流，與彩匯自助餐謝金龍主廚團隊合力推出「避風塘炒蟹」、「蒜酥羊肋排骨」及「豉汁鮮蒸生蠔」等美食。

除了自助美饌，每位另提供有精緻位上主菜一份，有「美福精選帶骨牛肋排佐香烤大蒜」、「龍蝦身襯北極真鱈佐青蒜奶油醬汁」及精品級「香煎極上A5日本和牛」，烹調以簡單的香煎方式，粉嫩的肉質、分佈均勻的油花，經過表面煎封鎖住肉汁，主廚建議以五分的熟度，最能品嚐得到肉質的鮮嫩與油脂散化的陣陣香氣。

悠享繽紛下午餐 美食精彩無極限

除了豐富的午、晚餐，廣受喜愛的美福自助下午餐提供有國人最愛的海鮮與現切美福肉品等料理，包括日式生魚片、手作花壽司、季節海鮮吧、美福牛肉麵、精選港點、鮮蒸時蔬、主廚熱菜及窯烤披薩，甜點區還提供有現做可麗餅等料理。彩匯謝金龍主廚於現切餐檯區準備了鮮嫩多汁的西班牙伊比利豬肋排及美國牛排讓賓客們無限暢饗，並於多國料理區提供現做異國美食，讓美食愛好者於輕鬆午後，樂享豐富美食。

洽詢電話：02-7722-3395