台灣第一家希爾頓逸林酒店 台北中山逸林酒店

希爾頓 (NYSE: HLT) 今日宣布，台北中山逸林酒店正式開業。酒店總計14層共106間客房，是希爾頓逸林品牌的最新成員，希爾頓逸林是希爾頓集團旗下15個酒店行業領先品牌之一。酒店位於台北市核心地區-中山區，坐擁豐富娛樂、購物場所，便利連接公共交通樞紐，是探索台北諸多文化和娛樂場所的理想住所。台北中山逸林酒店由九昱建設投資興建並由希爾頓集團管理經營，自2018年12月28日正式開幕，標誌性的逸林巧克力香脆餅乾也正式飄香出爐迎接每一位旅人。

DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan台北中山逸林酒店，位在中山北路一段與七條通交叉口，酒店正門臨整片綠蔭的中山北路，鄰近充滿歷史文化的條通商圈、台北當代藝術館、誠品生活南西店、新光三越南西館、光點台北…等知名景點，並位於中山北路/南京東西路交通薈萃之際，距離捷運中山站僅350公尺，對於商務旅行或休閒旅行的旅人們來說，絕對是最佳選擇。

台北中山逸林酒店共14層（地下4層），外觀以充滿現代感的玻璃帷幕設計呈現出俐落質感，內部設計則以在地文化、生態自然元素為題。走入大廳便能感受到不同於一般酒店的氛圍，兩座宛如小溫室的玻璃裝置藝術，以木化石為主角、加以綠色、金色系花卉點綴，呈現出台灣豐沛天然資源與綠色生態的意象；大廳櫃檯後方與大廳吧台後方更有源自義大利高端馬賽克奢侈品牌Bisazza的花卉馬賽克磚牆，搭配屋頂金屬花團燈具，呈現出花團錦簇的意象；從入口延伸至底部掛滿了玻璃吊掛屏風，以多種傳統壓花玻璃結合龍山寺剪影、中山北路樹影照片組合而成，充滿濃濃的台灣文化與自然綠意，同時感受到希爾頓逸林真摯坦誠、溫暖舒適、關懷備至的服務精神。