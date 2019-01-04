美麗信響應政府暖冬補助 ​ 不到$1,300”就能入住五星酒店

交通部觀光局日前祭出「擴大國旅暖冬遊方案」，鼓勵青年、親子、樂齡族群於歲末年冬之際安排假期散散心，每房最高補助$1,500元。美麗信花園酒店為回饋各位嘉賓、響應政府活動，也熱情加入暖冬遊方案。

凡國人於108年1月1日起至108年1月31日止，週日至週四透過美麗信官網訂房任一專案或電話訂房即可獲得補助，「30歲以下」或「60歲以上」，每房每晚最高折抵住宿費1,500元，「31歲以上至59歲以下」，每房每晚最高折抵住宿費$1,000元。若於補助期間內入住美麗信限定的《品味綠活》環保住房專案，每房每晚最低更只要NT$1,294net。如此優惠的價格就能享受五星飯店頂級住房服務，正是前來入住犒賞自我的絕佳時間。

住房貴賓於入住期間皆享近13坪、挑高3.1米之時尚寬闊客房，入住期間還可免費使用活力健身俱樂部之健身房、戶外溫水游泳池、桑拿區，同步提供品味嘉賓面面俱到的頂級健康樂活步調；房內還提供客房寬頻上網，住宿期間房客免費停車、免費擦鞋服務、每日免費提供2瓶礦泉水等精緻休憩設施服務。住房嘉賓更獨享一樓雨林繽紛百匯自助餐廳65折餐飲折扣及二樓池畔餐廳-光廊Light Café 用餐85折優惠；完美假期就讓美麗信花園酒店為您量身打造！