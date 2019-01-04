強化南島文化交流　原民會與馬紹爾簽合作協定

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）原住民族委員會與太平洋友邦馬紹爾群島今（4）日在臺北簽署攸關南島民族文化的合作協定，期盼共同推動南島民族語言及文化等各項合作計畫，並促進南島文化圈的永續發展。

根據原民會新聞稿，「南島民族文化事務合作協定」在去（2018）年底經行政院核定，是原民會成立以來，首度與太平洋友邦簽署的雙邊合作協定，也是啟動「南島民族論壇」後，第一個雙邊南島民族文化事務合作協定。

原民會主任委員Icyang Parod致詞時表示，這項互惠協定將為臺灣及馬紹爾群島在語言文化、傳統知識與技藝、經濟、體育等多面向領域的交流及合作奠定基礎。

Icyang指出，協定也特別納入氣候變遷此一重要議題，雙方將以南島民族祖先千百年經驗習來的智慧，共同面對現代化的環境與挑戰。

原民會與馬紹爾群島文化及內政部今日在臺北召開「南島民族文化事務合作協定」的簽署記者會，活動在阿美族傳統祈福儀式揭開序幕，隨後由Icyang及馬紹爾群島文化及內政部長亞曼達馬修（Amenta Matthew）分別代表雙方政府簽署。

馬修致詞表示，臺灣與馬紹爾群島自1998年建交迄今逾20年，雙邊的交流相當密切獨特，不僅因為雙方共享民主和自由的價值，也承襲了南島民族文化的深厚淵源。

馬修也承諾，透過此項協定的簽署，她將與原民會更密切的合作，來推動南島民族文化的保存，強化兩國人民的實質交流。