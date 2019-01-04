  1. 首頁
  2. 文化

強化南島文化交流　原民會與馬紹爾簽合作協定

原民會主委Icyang Parod表示，這項互惠協定將為臺灣及馬紹爾群島在語言文化等領域的合作奠定基礎

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2019/01/04 14:32
原民會主委Icyang Parod及馬紹爾群島文化及內政部長亞曼達馬修4日代表雙方政府簽署「南島民族文化事務合作協定」（照片來源：原民會提

原民會主委Icyang Parod及馬紹爾群島文化及內政部長亞曼達馬修4日代表雙方政府簽署「南島民族文化事務合作協定」（照片來源：原民會提

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）原住民族委員會與太平洋友邦馬紹爾群島今（4）日在臺北簽署攸關南島民族文化的合作協定，期盼共同推動南島民族語言及文化等各項合作計畫，並促進南島文化圈的永續發展。

根據原民會新聞稿，「南島民族文化事務合作協定」在去（2018）年底經行政院核定，是原民會成立以來，首度與太平洋友邦簽署的雙邊合作協定，也是啟動「南島民族論壇」後，第一個雙邊南島民族文化事務合作協定。

原民會主任委員Icyang Parod致詞時表示，這項互惠協定將為臺灣及馬紹爾群島在語言文化、傳統知識與技藝、經濟、體育等多面向領域的交流及合作奠定基礎。

Icyang指出，協定也特別納入氣候變遷此一重要議題，雙方將以南島民族祖先千百年經驗習來的智慧，共同面對現代化的環境與挑戰。

原民會與馬紹爾群島文化及內政部今日在臺北召開「南島民族文化事務合作協定」的簽署記者會，活動在阿美族傳統祈福儀式揭開序幕，隨後由Icyang及馬紹爾群島文化及內政部長亞曼達馬修（Amenta Matthew）分別代表雙方政府簽署。

馬修致詞表示，臺灣與馬紹爾群島自1998年建交迄今逾20年，雙邊的交流相當密切獨特，不僅因為雙方共享民主和自由的價值，也承襲了南島民族文化的深厚淵源。

馬修也承諾，透過此項協定的簽署，她將與原民會更密切的合作，來推動南島民族文化的保存，強化兩國人民的實質交流。
馬紹爾群島
原民會
南島語族
南島民族文化事務合作協定
南島民族論壇

相關新聞

加速搶救平埔族群語言　原民會核定復振11團體
加速搶救平埔族群語言　原民會核定復振11團體
2018/11/22 16:12
建交20週年擴大交流　臺馬簽署2協定
建交20週年擴大交流　臺馬簽署2協定
2018/11/21 10:01
慶建交20週年　吳釗燮訪馬紹爾
慶建交20週年　吳釗燮訪馬紹爾
2018/11/20 09:55
臺灣與馬紹爾互免簽措施　19日起實施
臺灣與馬紹爾互免簽措施　19日起實施
2018/11/15 11:34
親中派陰謀失敗收場！馬紹爾群島總統成功迴避政治危機
親中派陰謀失敗收場！馬紹爾群島總統成功迴避政治危機
2018/11/13 12:21