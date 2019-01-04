蘋果手機銷售走疲 中國精品市場亦迎來寒冬

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）蘋果下修財測，歸咎中國iPhone銷量走疲為主因，事實上，不只高端手機踢到鐵板，多家精品業者也開始感受到中國景氣寒冬。

CNN報導，蘋果震撼消息一出，翌日多家精品大廠股價全趴，旗下擁有Fendi、LV等知名品牌的路易威登集團（LVMH）下跌3%、Burberry重挫5.8%、Gucci母公司開雲集團（Kering）下挫4%，瑞士鐘錶商Swatch跌幅也達3%。

歐洲精品業者憂心，若中國消費者不再購買iPhone新機，恐怕也連帶影響追求奢侈品之意願。事實上，去年11月，瑞士品牌鐘錶在中國銷量即開始走疲，未來一季的銷售前景亦不看好。

根據顧問公司貝恩（Bain）之數據，近幾年來，中國消費者是歐洲精品業大戶，占了全球精品銷量三成。管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）表示，中國每年花70億美元添購奢侈品。貝恩預估，到了2025年，全球精品市場有五成都將是中國的天下。

然而，過度依賴單一市場的結果，也意味著企業必須承擔精品股價波動性風險。2012年，中國政府展開打貪行動，共黨官員與企業高官畏於購買奢侈品，導致精品業遭受重創。如今業者則擔憂中國經濟趨緩將影響其獲利。歷經數十年的成長，2018恐成為中國自1990年以來經濟成長率最低的一年，更遑論2019。本周出爐的兩項報告皆指，中國龐大製造業已出現萎縮、房市前景黯淡、美中貿易紛爭短期無解。

瑞銀集團（UBS）預測，中國去年下半季精品消費成長率10%，數字看似樂觀，但與上半年成長16%相比，已現頹勢。