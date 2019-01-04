誓言追回113脫團越客 移民署祭高額檢舉獎金

（台灣英文新聞/ 李文潔 採訪報導）移民署長邱豐光去年12月底接下重任，全力偵辦本次透過觀宏專案來台並脫團的越南旅客事件，除了再度呼籲越南脫逃客主動投案外，為鼓勵民眾踴躍提供線索，若有民眾掌握越南脫團客的消息，可向移民署檢舉，經證實後，每件將核予新台幣4000元獎金。

移民署長邱豐光在今日記者會上表示，本次1225觀宏專案脫團事件，已證實是有組織及預謀的脫逃行為，移民署在警政署的全力支援下已追回35名脫逃旅客，將持續追緝，誓言找回剩餘的113名失聯越南旅客。

為擴大偵查並鼓勵民眾踴躍檢舉，移民署成立檢舉獎金，對於舉發脫團對象，並查證屬實的民眾，將核予每件4000元獎勵金。此外，移民署也表示，將會對於僱用非法移工的僱主，開罰15萬至75萬罰款，再犯更將可能面對刑事責任，並導致在台工作的脫團越南旅客面臨非法仲介的剝削。

去年12月25日透過觀光局「觀宏專案」來台的148名越南籍旅客脫團失聯，經移民署及警政署連日查緝，截至今年1月4日止，已到案35人，尚餘113人失聯。

移民署除了持續呼籲脫團越南旅客儘速出面到案外，跟製作中越雙語文宣，透過社群網路及通訊軟體廣為發送，請在台越南鄉親鼓勵出面自行到案。

而想要投案的失聯越南旅客，可以透過撥打電話與移民署各區事務大隊聯絡。

Sở Di Trú, các du khách bỏ trốn có thể liên lạc bằng các số điện thoại sau đây :

北區事務大隊(Đội Sự Vụ khu vực miền bắc Đài Loan)：02-29611356

中區事務大隊(Đội Sự Vụ khu vực miền trung Đài Loan)：04-24725102

南區事務大隊(Đội Sự Vụ khu vực miền nam Đài Loan)：0988-955971

國境事務大隊(Sự vụ xuất nhập cảnh)：0933-090291