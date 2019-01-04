全盲患者裝人工電子眼　成功恢復光明、重回職場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）隨著醫學進步，全盲患者也有重見光明的一天！林口長庚以人工電子眼植入手術幫助色素性視網膜失養症失明病患改 善視覺，前年3月至今已完成7例，成功提升患者生活品質和自理能力，甚至重回職場。

42歲的高先生罹患「色素性視網膜失養症」 ，前年3月完成人工電子眼植入手術，術後3個月內完成20次的視 力復健，目前最佳視力接近0.05， 與世界最佳手術成果相同。原本愁雲慘霧的高先生現在已重新就業， 也可帶小孩上課和自行搭乘長程的大眾運輸工具。

色素性視網膜失養症是遺傳性基因變異所導致的疾病， 流行率約為1/4000，台灣2病患數約8000至10, 000人。病人最初會出現夜盲與視野萎縮的症狀， 因為視網膜不能再生，一旦受損就無法恢復， 最終多因視力受損嚴重而至全盲，成為重度殘障，生活失能。

在電子眼技術發展之前，此病無法可治，連延緩惡化都沒有辦法。 人工電子眼是取代視網膜感光功能之高端電子儀器，其原理是將矩陣排列之刺激電極， 植入眼球內部，貼附於視網膜黃斑部， 與視網膜傳遞神經纖維相接觸； 而患者鏡框上之攝影機取得欲視影像， 採用類悠遊卡式之非接觸訊號傳遞， 將影像訊號無線傳送至眼內電子元件， 再經由未萎縮之視神經傳導至大腦視覺區。

根據長庚眼科電子眼團隊的研究，接受人工電子眼植入手術患者， 約96%患者術後可見特別形狀之物體，如正方形、三角形、 圓型等；約60%患者可見約10公尺距離之物體， 並可朝目標物行走及執行日常動作。雖無法達到正常人眼精細視力， 但對於日常生活之基本需求， 例如吃飯時可見刀叉或行走時躲避燈柱等。

視網膜病變是很多發病的初期症狀，提醒民眾如果出現視力下降、 視野缺損、視物扭曲或是飛蚊症等警示應盡速就醫， 民眾有家族史、近視、職業必須注視強光或高熱物體等， 都需特別注意眼睛保養。飲食方面少吃油炸高脂食物，適度補充含有葉黃素成份的黃色、綠色、 橘色蔬菜等。