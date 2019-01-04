證交所鎖定新上市28家　目標為新南向市場

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）證交所今年首要目標擴大資本市場規模並延續去年努力，持續赴海內外招商，積極推動優質企業在台上市，設定新上市家數28家的目標，並鎖定新南向市場。

台灣證券交易所自去（2018）年，馬不停蹄的前往新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國招商，曾於越南胡志明市舉辦「前進台灣資本市場說明會」，吸引近30家台商參加。

中央社報導，台灣證券交易所近日召開歲末新春記者會，董事長許璋瑤表示，美中貿易爭端未解，台商思考轉移陣地至東南亞，證交所設定今年新上市家數28家的目標，並鎖定新南向市場。

許璋瑤表示，今年證交所有5大目標；首先是擴大資本市場規模，延續去年對於改善上市機制的努力，今年將持續赴海內外招商，積極推動優質企業在台上市，尤其是中國大陸台商思考移轉基地、東南亞台商尋求業務拓展，證交所不但在兩地耕耘已久，近年來更是積極強化對新南向市場的服務，加以台灣資本市場上市機制具相對優勢，有信心成為台商轉型發展的最佳籌資夥伴。

第二，是交易制度與國際接軌；逐筆交易已確定將於明年3月上路，證交所預定在今年3月推出「擬真平台」，投資人可以有1年的時間，體驗、熟悉新的交易規則，證交所也重新設計了資訊揭露方式和價格穩定措施，並制訂了完整的市場宣導計畫，協助全體券商和投資人做好充分的準備。

第三，為協助台灣發展財富管理中心，並因應指數化投資的全球趨勢，今年除了研議新類型指數股票型基金(ETF)，也將推出全新的指數投資證券(ETN)，預計4月底就會有第一批商品上市，去年ETF資產規模和總成交值雙雙創下歷史新高，希望ETN的發行，可以帶領指數化投資再度邁向高峰，並協助券商開展新業務。

第四，公司治理在全球越來越受重視，台股在MSCI在篩選新興市場永續(ESG)指數成分股時，也顯著提升台股權重，可望吸引更多指數化投資資金流入台股。

第五，資訊基礎建設是證券業務發展的基石，因應政府大力推動金融科技，全力協助券商發展線上證券服務，為鼓勵創新，也免費將即時交易資訊提供給金融科技創新園區的業者，進行數位沙盒實驗。

此外，「資通安全管理法」已於今年元旦正式施行，證交所身為國家關鍵基礎設施提供者，將因應新法要求，做好最完善的防護措施。