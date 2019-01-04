新南向吸引高階人才　培養「親台」領袖

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）近年教育部配合政府新南向政策，鼓勵台灣大專院校招收東南亞學生，對此，私立大學校院協進會理事長建議培養高階人才。

政府「新南向政策」，大專校院紛紛到東南亞招生，私立大學校院協進會理事長吳永乾今天在「評鑑雙月刊」上建議，應鎖定培養高階人才，學成後較有機會變成「親台派」意見領袖。

中央社報導，對此，教育部代理部長姚立德認為應將眼光放遠，目前招收新南向學生，其實是複製過去僑生政策的成功經驗。

教育部近年鼓勵大專到東南亞招生，增加校園國際化，但也發生一些疑慮，中國國民黨籍立委柯志恩日前便質疑「新南向國際產學專班」學生來台後遭勞力剝削，呼籲加強配套措施。

由財團法人高等教育評鑑中心基金會出版的「評鑑雙月刊」，最新一期開卷語刊登私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾的訪問。

吳永乾指出，國內大專面對少子女化問題，透過「國際產學專班」等方式，沒有辦法增加足夠的生源需求，反而浪費珍貴的高教資源。

吳永乾認為，新南向政策在經貿領域較有可行性，可以增加市場，減少對中國的依賴，但在高等教育領域就沒有太大的發展空間。他認為新南向國家高等教育水準較低，許多學生又繳不起學費，台灣政府必須額外補助才能吸引他們來，站在國家整體利益角度來看，不應把資源分去補助這些不見得友善對待台灣的國家。

吳永乾建議，如果要培養新南向國家未來的「親台派」，應著重培養優秀的高階人才，也就是一般大學校院的學生，研究生最好，學成後也比較有機會從政或從商，變成意見領袖、政府官員或大企業家。

對此，教育部代理部長姚立德今天受訪表示，「教育新南向」其實是複製過去僑生政策的成功經驗，過去很多僑生學成後，回國都在各行各業都有很好的發展。他呼籲各界應把眼光放遠一點，台灣應像歐美國家一樣，把高教發展的紅利，和周邊國家分享。