烏斯曼重創菲律賓　外交部宣布捐20萬美金助風災重建

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）菲律賓中部維薩亞斯群島（Visayas）於去年底遭烏斯曼熱帶氣旋侵襲，造成逾百人傷亡，災損超過美金600萬元。基於人道關懷及臺菲友好情誼，外交部今（4）日宣布政府捐贈美金20萬元協助菲律賓政府進行風災復原工作，並提供災民必要物資及協助。

根據外交部，政府於災情傳出第一時間便向菲律賓政府表達關懷及慰問之意，另經我國駐菲律賓代表處確認國人、臺商及僑胞均未遭受波及。

烏斯曼（Usman）熱帶氣旋於去年12月29日侵襲菲律賓，菲律賓國家災害風險降低及管理委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council）昨（3）日表示，這場風災已造成122人死亡、60人受傷及28人仍失蹤，另有30萬人自受災地區疏散。

外交部表示，由於菲律賓是臺灣第10大貿易夥伴國，臺灣則為菲律賓第八大貿易夥伴國，且目前有約15萬名菲律賓勞工在臺工作，兩國交流緊密友好，因此臺灣政府決定捐贈美金20萬元協助菲律賓政府進行災民安置與重建，並願與菲律賓合作，就災民需求提供必要物資及協助，期盼災民在新的一年儘快恢復正常生活。

外交部也提醒國人赴菲律賓商旅應提高警覺，避免前往災區，並隨時注意自身安全，倘國人在菲律賓境內遭遇急難需要協助，請即撥打我國駐菲律賓代表處緊急聯絡電話或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話。