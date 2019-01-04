(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)《日本經濟新聞》今（4）日早報報導，中國勞動市場開始出現變化，企業求才變得愈來愈不積極，甚至開始出現裁員潮。

報導介紹，中國科技產業和不動產業出現裁員潮，有2成中國企業減少新聘人才，有帶動求職網刊登的職缺減少3成。報導分析，在美中貿易戰下，裁員潮很可能會波及製造業，因此中國政府已出招，試圖鼓勵企業不要裁員。

報導舉例，中國知名人力公司「前程無憂」刊登的求職廣告，在去（2018）年4月還有285萬件，但到了9月，卻只剩83萬件，相當淒慘。

根據報導，在科技業方面，網路影片公司「鬥魚」在廣東深圳的據點，裁了大約70人，而宅配網「美團點評」也已決定開除0.5%的員工。

《日本經濟新聞》分析，網路公司多和阿里巴巴集團進行削價競爭，多負債經營，對創造就業機會貢獻有限。

另外，報導指出，在不動產方面，聚焦北京和河北的「華夏幸福」公司，也疑似裁了900到1000人。

《日本經濟新聞》認為，外界之後應該關注這波裁員潮，會對製造業造成多大影響。

報導介紹，鴻海已確定要全面重新審視經營戰略，恐在中國實施10萬人裁員。詳細内容可參考《台灣英文新聞》財經主筆室的時評。

《日本經濟新聞》繼續指出，除了美中貿易戰的影響外，中國開始從嚴徵收社保費，也是導致企業對新聘人才卻步的原因之一。

報導介紹，中國政府也已採取政策，對取消今年裁員計劃的公司，實施交還社保費5成的福利措施。

日經：中國科技、不動產業出現裁員潮 恐波及製造業