金門擴大對5公里內養豬戶採樣 農委會要求中國管控病死豬

更新時間 2018/01/03 21:18

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）針對金門金沙鎮田浦海岸病死豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，金門縣政府今（3)日成立「非洲豬瘟災害應變中心」，並由縣長楊鎮浯親自主持分工會議。

為防範未然，縣防疫所根據一般流行病學風險評估，將發現死豬地點田浦海邊半徑3公里範圍劃設，擴大為對5公里內養豬戶進行採樣。

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《自由》引述金門縣動植物防疫所表示，距發現死豬地點半徑3公里僅有1戶養豬戶，且在最近10天內，該養豬場190頭豬隻當中，只有1頭小豬因腦膜炎死亡，整個豬場並無異常死亡現象。防疫所表示，「異常死亡」是指突然大量死亡的數量達到總數的5％。

縣府指出，金門地理上接近中國，長期受海漂垃圾的困擾，往年也曾接到海岸線發現死亡豬隻的案例。

由於目前是東北季風，發現死豬地點的北海岸遍地垃圾，又處於狹彎，從豬體四週都是中國海漂垃圾研判，該死亡豬隻由中國海漂過來的可能性極高。

中央社3日引述農委會代理主委陳吉仲說，金門離中國很近，金門每年出現上百公噸海漂垃圾，目前金門毛豬全面投保死亡保險，通報政府處理死豬，豬農可獲每頭新台幣1000到3000元不等的理賠，所以金門死豬不會亂丟，加上病毒基因檢測結果，確信這件死豬不是金門的。

陳吉仲說，已將這起海漂死豬染非洲豬瘟案件同步通報對岸，呼籲做好發生疫情死豬的管控，不要用漂過來的方式，影響到金門以及整個台灣的養豬產業。不過，他回應媒體提問時說，對岸從疫情發生以來，對台灣的詢問，一直是不回應的狀態。

報導引述農委會防檢局局長馮海東說，依照透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，防檢局通知對岸是採用格式化的書信，以電子郵件寄給中國大陸的海關總署動植物檢疫監管司。

陳吉仲也說，明(4)日起的2週內，金門的豬肉及其製品不能輸入台灣本島，包含金門人入境台灣本島的行李、包裹也會經過X光掃描。

金門不是非洲豬瘟疫區，但為了防疫，農委會防檢局組長徐榮彬說，明起2週旅客不能攜帶金門豬肉及其製品到台灣本島，否則會罰5萬元以上、100萬元以下。但是因為在金門就會先掃X光，機場港埠人員會勸導不要帶到本島，所以實際上應該不會真的有人被罰。

徐榮彬說明，從金門發現死豬起，防疫作業全都照標準執行，包含處理此案例的人、車，即海巡人員13位、防疫所人員2位、車輛一輛，都完全做好防護消毒，他們在一週內絕對不能跟養豬場接觸。

他還說，發現死豬地點半徑3公里已做移動管制，當地防疫所並提升到半徑5公里內做監測，共計8場要進行採樣檢驗，每場採樣15到20頭豬的檢體送驗非洲豬溫病毒基因，並已經立即做移動管制，現場採樣檢測預計2、3天採樣完成，要到檢測完成，確定沒有感染病毒，才能解除管制。