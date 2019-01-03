【最新】農委會：4日起2週內攜金門豬肉品至台灣本島 最高罰100萬!

更新時間 2018/01/03 20:45 首次發稿: 2018/01/03 19:40

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）金門海邊的死豬今(3)日驗出非洲豬瘟病毒，行政院農委會今天下午表示，按照風向和以往經驗判斷，這頭死豬應該是從中國漂流過來，金門豬隻及產品將禁止輸入台灣14天。

《自由》晚間最新報導指出，農委會宣布，明(4)日起2週內，旅客從金門來台，無論生熟豬肉品都不能攜入到台灣本島，違者將以違反動物傳染病防治條例第28條開罰5萬元到100萬元！明天公告實施。

農委會今天稍早發布消息指出，本週一（12月31日）金門縣金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，經過金門縣動物防疫所採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒，基因片段與中國分離病毒株相似度達到100%。農委會研判，依照金門縣風向和以往經驗，該頭豬隻應從中國漂流過來。

防檢局表示，金門縣動植物防疫所已經完成徹底消毒，該地區周邊半徑3公里內有1家養豬場，經該地公所獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，沒有異常狀況。

農委會表示，為確保整體產業安全，將暫停金門縣豬隻及其產品輸台14天，也將循兩岸防疫通報機制，通知中國要求轄內養豬業者，做好豬隻屍體處理工作。

另一方面，高雄市農業局對非洲豬瘟疫情不敢掉以輕心，中央社引述高雄市動物保護處長葉坤松表示，為防範非洲豬瘟，已鼓勵業者改餵飼料，如果還採用廚餘餵食，務必烹煮一小時以上

，環保局也將加強稽查。

高屏兩縣市都輔導補助廚餘養豬戶改用飼料，屏東縣府也指出，若農委會未來禁廚餘餵豬，將回收廚餘經瀝水後送焚化。

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根據農委會資訊，旅客違規攜帶肉品入境之裁罰案件，自107年12月18日提高裁罰額度後至108年1月2日止，經統計全國各機場、港口(含小三通)查獲案件數，裁罰20萬元36件、3萬元63件、1萬元9件(每日更新於該局網站非洲豬瘟專區)。

防檢局再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

防檢局最後呼籲，民眾如有走私動物或動物產品之情資，歡迎向該局提出檢舉，免費檢舉專線為0800-039131，檢舉如屬實者，最高可獲得500萬元獎金。