瑞工應外科舉辦高三專題成果展 主題包羅萬象/五花八門

瑞芳高工應用外語科於今（3） 日首次舉辦高三專題製作成果展，應外科王曄勝主任表示， 本次專題共分「專題組」與「創意組」兩大群，題目選材範圍廣泛，涵蓋商業、流行文化、生命教育、同志議題、理財規劃、 健康環境等，與我們日常生活息息相關， 可說是將英語與我們實際生活連結的最佳寫照。

例如：在「大陸用語又双叒叕，你多牛逼？」這組中， 探討在不同世代的次文化交互影響下， 兩岸不斷推陳出新的流行用語與發展。而在「牠們也有權利」這組， 則是針對寵物領養與棄養議題做深入的探討，至於在「 高中生對同性戀的行為看法」這組中， 則是針對近來沸沸揚揚的同婚議題就高中生的觀點進行問卷調查與分 析，不論哪個專題內容均精彩可期。

關於本次專題製作，「 我們同學在二升三的暑假便開始著手討論專題事宜並開始蒐集資料」 ，指導老師柯君達如此陳述著，同學們經過長期的規劃與準備， 各組也歷經諸多難題，舉凡選題的掙扎、分工合作的摩擦、 專題呈現方式的抉擇等，這對參與本次成果展的所有同學而言， 無疑是最佳的磨練與成長， 而這也正是同學們無法在課堂上學習到的無形資產。

本次成果展採用博覽會的形式讓前來參觀的師生自由選擇有興趣的議 題與該組同學進行較為深入的互動交流，各組同學均會以中英文搭配 PPT簡報形式來介紹自己組別的專題， 同時以不記名方式讓參觀的師生票選最佳人氣獎與最佳專題獎， 希望透過此方式讓全校師生對應外科的專題製作更為了解。 據王主任表示，未來成果展會逐漸擴大規模， 邀請家長與鄰近國中端的師生一同前來共襄盛舉， 讓英語學習不只侷限在課本，而是成為我們生活的一環。

瑞芳高工校長顏龍源表示，應外科是瑞工的特色類科， 雖然才成立四年，但是卻是績效非常好的一個科， 去年的畢業生林境觀同學不僅多益TOEIC成績高達950分， 更錄取了臺灣科技大學應用外語系， 可說是新北市境內設有應外科的職業學校中， 辦學成績優異的佼佼者之一。除此之外， 更與鄰近在地的瑞芳風采館、金瓜石黃金博物館、基隆海科館等， 都建立有長期的產學合作的關係， 對於東北角在英語方面有專長的學子而言， 可說是一個不錯而值得信任的選擇。