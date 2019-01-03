智能科技帶來產業新變革 引領投資風潮

據國際知名研究顧問公司Accenture於2017年研究報告指出，預估至2035年AI相關產業可望帶動主要經濟體的GDP成長率增加25%至3倍之多，產值貢獻約達14兆美元相當於2017年中國GDP表現，突顯了AI產業未來的爆發潛力，亦是未來市場關注的投資新趨勢。富邦投信也鎖定此一大趨勢，將自2019年1月21日起募集國內第一檔AI概念的多重資產型基金—富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)，讓投資人在迎接科技大未來的同時，也能掌控風險。

該基金擬任經理人郭德齊表示，AI相關產業包含層面廣泛，除了傳統認知的軟硬體科技領域，如雲端計算、大數據、深度及機器學習、自動感測、物聯網、以及AI晶片與機器人…等，其衍生商機更包含了像是無人商店的新零售與新物流、或醫療產業的達文西機械手臂、金融機購所推廣的機器人理財、甚至是農業與運動產業等，均透過AI的應用帶來效率或功能上的顯著提升。因此，AI產業不僅只是傳統的科技業，其衍生商機的範疇更跨足了各項產業層面。

郭德齊說，其中最不可忽視的就是半導體的應用促使AI產業的發展。由於 AI晶片性能的進步，計算能力的加速，讓更多過去遙不可及的科技、或僅出現在影片中的情節，已逐漸變成可實現的夢想。像是80年代五、六年級生記憶猶新的「霹靂遊俠」影集，其中從會自行移動的霹靂車、呼喚霹靂車的智慧手錶、到聊天對話的功能，現在已經可以從自動駕駛、AI語音助理、智慧手錶等技術看出未來可能實現的端倪。

郭德齊進一步指出，AI晶片如同人工智慧的大腦，所有AI產品及服務都需要透過它來計算與執行，據國際市調公司MarketsandMarkets估計，總體市場產值從2016的8.6億美元將以年均複合成長率62.9%的速度增加，2022年有望達到160.6億美元。由於AI晶片技術的日益成熟，有助於AI能呈現更多方面的應用、帶來更多的發展可能性，更能推動整體AI產業的進步，對於人工智慧的發展有莫大的意義。

自10月以來，全球市場主要股市表現不佳，除了部分企業獲利因為基期較高因素，預估未來成長力道可能下降，加上貿易戰、油價崩跌、美聯儲態度不如市場預期鴿派、及美國政府關門等風險事件干擾，影響市場信心不足。然郭德齊認為，此波股市下跌短時間內跌幅已深，加上目前市場利空事件已大致反映，市場恐慌所影響的超跌後續仍有機會反彈，在身為科技大國的美國基本面仍無虞下，投資人在保持謹慎之餘仍無須過度擔憂。

此外，AI產業是未來世代的創新趨勢，儘管在景氣波動下仍擁有較高的發展空間，若撇除短線市場波動，著眼於長期願景與成長潛力下仍值得投資。郭德齊建議投資人，不妨選擇以多重資產型基金介入AI趨勢，如富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)，可透過多元區域、多樣化資產來因應市場變化作最適的資產配置，不僅在多頭市場中能夠享有高成長機會，在市場波動加劇時也能透過較保守的收益型商品來平衡投組風險，進可攻退可守，是投資人不可多得的理財趨勢商品。

AI晶片三大類市場

AI晶片類別 產品或服務 數據中心/雲端 Big Data 通信終端產品 智慧型手機 特定應用產品 自動駕駛/無人機/機器人/虛擬實境/智慧穿戴裝置...

資料來源：國家實驗研究院-STPI科技政策研究與資訊中心、富邦投信整理

資料日期：2018.12