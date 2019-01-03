出國當心　中部男子遊泰染麻疹

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（3）日公布國內新增1例境外移入麻疹病例，為中部30多歲男性，去（2018）年12月上旬曾至泰國旅遊，同月25日至27日間出現不適症狀，經通報檢驗於今日確診。提醒民眾如計劃前往麻疹流行地區，建議自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；回國後如出現疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

該病例去年12月上旬曾至泰國旅遊，返國後於同月25日至27日間出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀就醫，因症狀未改善且臉部、肢體陸續出疹，個案又分別於29日及30日就醫，經通報檢驗於今年1月3日確診。

所幸個案可傳染期間除了工作、就醫外，無其他大眾運輸或公共場所活動史，衛生單位已掌握個案同住家人、職場接觸者及就醫時相關接觸者等共107人，將持續追蹤監測至1月20日。

泰國近一週報告171例，2018年截至12月21日累計約4,885例，其中11例死亡，為2017年病例總數（約3,000例）的1.6倍。該國南部自2018年9月爆發疫情，發病率以該國惹拉府（Yala）為最高。

疾管署提醒，民眾如計劃前往麻疹流行地區，可於出發前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；自流行地區返國後如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

另建議1981 年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。