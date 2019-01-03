(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)習近平一帶一路戰略計劃，號稱能對合作國家帶來經濟發展，但現在愈來愈多國家發現，這只是一場債務陷阱騙局。此外，部分國家也開始就一帶一路分配面問題，感到不滿。

英語雜誌《日經亞洲評論》報導，巴基斯坦在中巴經濟走廊機構下，接受中國大量一帶一路投資，但南部的俾路支省（Balochistan），最近開始對其資金分配機會，表達不滿。

根據報導，俾路支省議會已要求巴基斯坦中央政府和中國，揭露雙邊就該省瓜達爾（Gwadar）港建設計劃，達成的協定内容。

報導説明，俾路支省内閣成員先前得知，他們在瓜達爾港建設計劃中，只能得到些微的利益，讓他們對中巴經濟走廊的批評愈來愈高。

根據《日經亞洲評論》，俾路支省總理還宣佈，不會再允許土地所有權，被轉移到外國公司手上，因此日後外資只能採取定期租賃的方式，使用土地。報導説明，這是為了阻擋中國公司的購地行動。

另外，報導介紹，俾路支省政府還宣佈，拒絕批准瓜達爾港電廠興建計劃，讓中國公司相當著急，甚至威脅退出建設計劃。

最後，雙方終於達成共識，俾路支省官員宣佈，會在2022年完成電廠，但這仍意味著中國公司會有最短3年時間，無電可用。

《日經亞洲評論》報導，中國宣佈，會對巴基斯坦赴中留學生，提供獎學金援助，並給予該國社會發展基金，而俾路支省總理立刻回應，該省會拿走一半的資金。

一位學者告訴《日經亞洲評論》，包含俾路支省在内的巴基斯坦許多偏遠地區，都相當擔心自己無法在中巴經濟走廊架構下得利。

一帶一路資金分配不公 巴基斯坦怨聲四起