糖友要小「心」 併發心血管疾病恐少活12年

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）根據衛福部2017年國人死因統計，糖尿病高居10大死因第5位，每1小時就有1.12人死於糖尿病。血糖控制不佳併發的心血管疾病及腎臟病變，為糖友最常見的共病及主要死因；根據研究分析，同時併發糖尿病與心血管疾病將平均減少壽命12年！

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒指出，美國糖尿病學會(ADA)及歐洲糖尿病學會(EASD)共同發表2019年國際最新糖尿病治療指引，其中提及為求達到良好糖尿病控制外，現代人也開始關注生活品質與其他併發症、共病發生甚至死亡的可能性，因此強調糖尿病照護首要目標即為共病管理，如心、腎併發症，以及降糖是否能夠安全達標，以降低未來心血管疾病死亡風險。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁提及，在台灣，第二型糖尿病病患併發心血管疾病的機率有三分之一，而國外研究指出，每兩位糖尿病患就有一位死於心血管疾病，特別是六十五歲以上，心血管相關併發症死亡率更高達三分之二。

黃瑞仁進一步說明，長期控糖不佳，就像把心臟泡在糖水中，糖分一絲一縷醃漬浸透身體所有器官。有研究指出，糖尿病病患相較於一般人，會提早十到十五年發生心血管疾病，一旦併發糖尿病與心血管疾病將減少平均壽命12年，糖友切莫輕忽。另外，台灣是洗腎王國，過去常有迷思歸咎於西藥濫用導致洗腎，事實上，過高的血糖，才是造成腎臟的負擔，呼籲糖友應遵從醫囑服藥控糖。

指引中進一步提及，糖尿病藥物治療應考慮以下五點：一、有效降糖; 二、保護心血管; 三、保護腎臟; 四、減少低血糖發生; 五、對體重的影響。建議糖友接受多種糖尿病藥物治療時，諮詢專業醫師意見，在用藥治療上，考慮多種降糖機轉，與醫師充分討論治療選項，選擇最適合的藥物。

許惠恒理事長補充，糖尿病治療成效，除了藥物本身效果外，糖友服藥順從性也須配合，像是合併三高併發症時，每日服藥數量會相對增加，建議可與醫師討論是否適用複方型藥物，也就是兩種藥物做成同一顆粒，可以減少服藥顆粒數。此外，瞭解並注重共病管理的觀念，建議糖友應加入糖尿病共同照護網，協助共病管理，才能真正在糖尿病照護的路上「過關展降」！