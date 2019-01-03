金門死豬驗出非洲豬瘟陽性 今起檢疫訪視一萬多頭豬

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）去年底漂至金門的死豬檢體非洲豬瘟檢驗結果出爐，農委會今（3）日表示，檢驗結果為陽性，由於無法分辨是金門或中國大陸所養，將對金門當地1萬1000頭豬做疫情訪視，以盡早掌控疫情。

中國於去（2018）年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，台灣已經成立非洲豬瘟中央災害應變中心，跨部會執行各項防疫布署工作中。去年12月31日，岸巡人員於金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻，引發關注。

引述中央社報導，農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章表示，金門縣動植物防疫所約莫昨（2）日中午將死豬檢體送抵家衛所，連夜執行非洲豬瘟病毒基因核酸比對後，今日結果出爐，為陽性。

非洲豬瘟備受矚目，金門田埔海域31日漂來一隻死豬。（圖取自中央社）

農委會防檢局組長徐榮彬說，由於難以確認該頭死豬是從中國海漂到金門，或是金門當地飼養的家畜，防檢局會請金門縣動植物防疫所今日起展開檢疫訪視，目前金門縣共68個養豬場，飼養計1萬1000頭豬。

昨天上午，金門縣政府已經先對死豬周邊的1家養豬場進行檢疫訪視，即當地金沙鎮1場養豬場，共養190頭，其中種豬18頭、肉豬172頭，都正常。

報導指出，徐榮彬也說，接著展開金門全部養豬場的檢疫訪視時，萬一發現異常，例如不吃飼料、精神不濟等異狀，會再採樣送驗，以確保能早一步掌握疫情，檢驗結果若是陽性，就會進行撲殺、消毒、移動管制等防疫作業，以防疫情擴散；同時也會通報世界動物衛生組織（OIE）台灣已經發生非洲豬瘟疫情。

另一種可能的結果則是，若是檢疫訪視沒有發現異狀，或是有發現異狀後採樣送驗的結果為陰性，則表示當地沒有發生疫情，也可以主動通報OIE，供國際了解東亞非洲豬瘟疫情最新資訊。