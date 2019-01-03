2019台灣燈會 主燈「巨鮪來富」乘浪亮相

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2019台灣燈會將於2月19日元宵節當天在屏東縣大鵬灣國家風景區登場，今（3）日主燈及小提燈造型正式亮相。

為讓台灣燈會接地氣，突破歷年以生肖作為主燈主題，首度以屏東東港知名黑鮪魚為設計元素，配合大鵬灣域之絕美海景，規劃將主燈置於水面，波光粼粼的海面倒映主燈七彩光效，將大鵬灣妝點成唯美浪漫的夢幻國度。

主燈命名為「巨鮪來富」，造型設計以黑鮪魚乘風躍浪之姿，展現台灣旺盛生命力，並象徵「年年有餘、富貴屏安」。觀光局表示，今年主燈由埴鈁藝術有限公司承攬辦理，總高度16公尺，逾2萬組燈光迴路系統，讓民眾從各個角度皆可欣賞到千變萬化的光學美景。

最受小朋友期待的小提燈，今年則命名為「2019屏安豬」，是燈籠也是撲滿。以屏東風豬爺為發想，並搭配大鼻、大眼、大耳造型，藉由紅、黃、藍色調，象徵傳統喜氣、招財進寶與徜徉藍天大海。身上融入福到（蝙蝠）、春到（牡丹鄉之野牡丹）、雙錢的吉祥鏤空以及屏東在地魯凱、排灣族的精彩紋飾等數種元素。

2019台灣燈會訂於2月19日（星期二）元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀。

「2019屏安豬」小提燈（圖／中央社）