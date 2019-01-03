(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)我們多次報導，中國一帶一路計劃，其實是包著糖衣的債務陷阱，希望在受騙國家宣告破產後，拿下重要戰略位置或資源。然而，非政府組織分析，中國這樣的政策，可能會為該國國内帶來嚴重後果。

非政府組織消除不義債務委員會（Committee for the Abolition of Illegitimate Debt）發佈評析指出，現在外界已發現，中國一帶一路計劃，會對接受投資的國家，帶來巨大債務、為所欲為的跨國企業、黑箱交易、資源環境剝削、以及地區團體破滅等恐怖結果，但多未提到此計劃對中國國内，帶來的貪污、國内金融困境、以及仇外情結高升等影響。

文章指出，中國和過去殖民帝國性質不同，因此今天的中國人，並沒有在國家對外擴張戰略中，得到好處。

文章先從中國共産黨執行一帶一路的目的開始看起。作者指出，資本必須追求利潤，但中國國内市場在2000年後，卻無法提供適合的環境供資本生存，因此許多資金便流向海外，而中國共産黨也相當鼓勵此現象，卻未仔細考慮其後果。

文章回顧，習近平成為國家主席前，其實表現普普，因此必須取得政治及經濟上的成功，才能穩固自己的權力，而一帶一路計劃便因此萌芽。

之後，一帶一路計劃吸收愈來愈多的資源，讓中國加強對相關計劃的管制，以控制風險，但對習近平的個人崇拜，導致沒人敢質疑一帶一路，因此該計劃便相當容易得到金融資源。

然而，文章説明，這造成一帶一路成為中國國内外貪污的溫床，並引起接受融資國不滿。

在中國國内方面，雖然文章坦誠，難以取得中國正確資料，但已有多人遭起訴，甚至傳聞有人將一帶一路當作洗錢手段，將資產送往國外，以在中國共產黨崩潰後，順利逃亡移居。

不過，文章指出，一帶一路將資金過渡投注國外的行為，也導致中國國内貧富差距日益擴大。文章回顧去（2018）年，中國湖南省耒陽市，出現家長因不滿分班方式，而集體抗議的情形，其中有600人湧進警察單位建築，向内部投擲啤酒瓶和磚瓦，導致員警受傷。連結内為《台灣英文新聞》報導。

消除不義債務委員會文章諷刺地指出，如果中國願意多花點錢請更多老師，耒陽市的抗議就根本不會發生，自然也不需要浪費金錢在鎮壓家長上。

此外，文章説明，中國為了鎮壓類似社會不滿情緒，使用大量資源在維穩上，佔了2017年政府年度支出的6.1%。

在排外情緒方面，文章分析，中國拍攝《戰狼》等愛國主義電影，導致部分民衆出現比中國政府更偏激的言論，例如希望用核武器打擊日本，導致若習近平未能滿足這些情緒高昂民衆的要求，火可能會燒到他的屁股上。

文章繼續寫道，中國透過一帶一路計劃，招攬了許多留學生，但他們都享受比中國學生更優渥的待遇，導致這群希望「中國優先」的「戰狼」之不滿，甚至開始散佈謠言，指非洲國家學生在中國散佈愛滋病。

最後，文章介紹中國在新疆對維吾爾族進行的打壓，並説明中國將該地作為最新科技迫害的試驗地，且可能在日後將大數據、臉部辨識等維穩手段，引進其他地方。文章指出，這證明一般民衆對中國來説，只是一帶一路計劃的犧牲品。

在結論中，文章批評一帶一路為中國帶來經濟放緩、社會動蕩、以及日益增強的打壓，而不是一個明亮的未來。

NGO報告：一帶一路為中國帶來巨大後果