NGO報告：一帶一路為中國帶來巨大後果

(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)我們多次報導,中國一帶一路計劃,其實是包著糖衣的債務陷阱,希望在受騙國家宣告破產後,拿下重要戰略位置或資源。然而,非政府組織分析,中國這樣的政策,可能會為該國國内帶來嚴重後果。

非政府組織消除不義債務委員會(Committee for the Abolition of Illegitimate Debt)發佈評析指出,現在外界已發現,中國一帶一路計劃,會對接受投資的國家,帶來巨大債務、為所欲為的跨國企業、黑箱交易、資源環境剝削、以及地區團體破滅等恐怖結果,但多未提到此計劃對中國國内,帶來的貪污、國内金融困境、以及仇外情結高升等影響。

文章指出,中國和過去殖民帝國性質不同,因此今天的中國人,並沒有在國家對外擴張戰略中,得到好處。

文章先從中國共産黨執行一帶一路的目的開始看起。作者指出,資本必須追求利潤,但中國國内市場在2000年後,卻無法提供適合的環境供資本生存,因此許多資金便流向海外,而中國共産黨也相當鼓勵此現象,卻未仔細考慮其後果。

文章回顧,習近平成為國家主席前,其實表現普普,因此必須取得政治及經濟上的成功,才能穩固自己的權力,而一帶一路計劃便因此萌芽。

之後,一帶一路計劃吸收愈來愈多的資源,讓中國加強對相關計劃的管制,以控制風險,但對習近平的個人崇拜,導致沒人敢質疑一帶一路,因此該計劃便相當容易得到金融資源。

然而,文章説明,這造成一帶一路成為中國國内外貪污的溫床,並引起接受融資國不滿。

在中國國内方面,雖然文章坦誠,難以取得中國正確資料,但已有多人遭起訴,甚至傳聞有人將一帶一路當作洗錢手段,將資產送往國外,以在中國共產黨崩潰後,順利逃亡移居。

不過,文章指出,一帶一路將資金過渡投注國外的行為,也導致中國國内貧富差距日益擴大。文章回顧去(2018)年,中國湖南省耒陽市,出現家長因不滿分班方式,而集體抗議的情形,其中有600人湧進警察單位建築,向内部投擲啤酒瓶和磚瓦,導致員警受傷。連結内為《台灣英文新聞》報導。

消除不義債務委員會文章諷刺地指出,如果中國願意多花點錢請更多老師,耒陽市的抗議就根本不會發生,自然也不需要浪費金錢在鎮壓家長上。

此外,文章説明,中國為了鎮壓類似社會不滿情緒,使用大量資源在維穩上,佔了2017年政府年度支出的6.1%。

在排外情緒方面,文章分析,中國拍攝《戰狼》等愛國主義電影,導致部分民衆出現比中國政府更偏激的言論,例如希望用核武器打擊日本,導致若習近平未能滿足這些情緒高昂民衆的要求,火可能會燒到他的屁股上。

文章繼續寫道,中國透過一帶一路計劃,招攬了許多留學生,但他們都享受比中國學生更優渥的待遇,導致這群希望「中國優先」的「戰狼」之不滿,甚至開始散佈謠言,指非洲國家學生在中國散佈愛滋病。

最後,文章介紹中國在新疆對維吾爾族進行的打壓,並説明中國將該地作為最新科技迫害的試驗地,且可能在日後將大數據、臉部辨識等維穩手段,引進其他地方。文章指出,這證明一般民衆對中國來説,只是一帶一路計劃的犧牲品。

在結論中,文章批評一帶一路為中國帶來經濟放緩、社會動蕩、以及日益增強的打壓,而不是一個明亮的未來。

